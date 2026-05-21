Sunt 38 de volume, pe care Universitatea „Constantin Brâncuși” le-a primit de la academicianul Mircia Dumitrescu, cel care a dedicat mulți ani acestui proiect.

Studenții universității au avut ocazia să afle detalii despre manuscrisele marelui poet.

Participantă la eveniment: „Mi se pare ceva foarte frumos că au fost aduse în fața publicului, să citească și copiii”

Mircia Dumitrescu: „Să vă uitați, sunt plicuri, sunt scrisori, toate ca în original. Nici eu nu le-am știut până când le-am văzut”.

Mircia Dumitrescu: „Cred că sunt ultimul om care a putut să bea o cafea lângă manuscrisele originale”.

La eveniment s-a discutat și despre recenta vânzare, peste Ocean, a unei opere de Brâncuși, la un preț record.

Alexandru Chituță, fost manager al Muzeului Național Brukenthal Sibiu: „Danaida a fost vândută cu peste 107 milioane de euro. Nu știu nici la Sibiu și nici la Târgu Jiu dacă în ultimii 10 sau 20 de ani a fost o investiție de 100 de milioane de euro a comunității locale sau a statului”.

Mircia Dumitrescu: „La Brâncuși nu mai spune nimeni nimic, este considerat mare, la Eminescu încă mai au dubii”.

2026 este Anul Brâncuși în România. Marchează 150 de ani de la nașterea marelui sculptor din Hobița.