Statele Unite au lansat un atac împotriva teroriștilor Statului Islamic din Nigeria, ca să-i apere pe creștinii din regiune
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei.
Operaţiunea a fost anunțată de președintele Donald Trump care a motivat decizia prin faptul că grupul terorist îi persecută și îi ucide pe creștinii din regiune.
Șeful Pentagonului a mulțumit guvernului nigerian pentru sprijin și cooperare şi a transmis că urmează și alte lovituri.
Ministerul de Externe al Nigeriei a confirmat că atacul a fost efectuat în cadrul colaborării în materie de securitate cu Statele Unite care implică schimb de informații și coordonare strategică.
Nigeria are o populație de 237 de milioane de oameni, împărțită aproximativ egal între musulmani, în nord și creștini în sud.
Violența împotriva creștinilor a escaladat în ultimul deceniu.