Statele Unite au lansat un atac împotriva teroriștilor Statului Islamic din Nigeria, ca să-i apere pe creștinii din regiune

Stiri externe
26-12-2025 | 20:07
×
Codul embed a fost copiat

Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei.

autor
Știrile PRO TV

Operaţiunea a fost anunțată de președintele Donald Trump care a motivat decizia prin faptul că grupul terorist îi persecută și îi ucide pe creștinii din regiune.

Șeful Pentagonului a mulțumit guvernului nigerian pentru sprijin și cooperare şi a transmis că urmează și alte lovituri.

Ministerul de Externe al Nigeriei a confirmat că atacul a fost efectuat în cadrul colaborării în materie de securitate cu Statele Unite care implică schimb de informații și coordonare strategică.

Nigeria are o populație de 237 de milioane de oameni, împărțită aproximativ egal între musulmani, în nord și creștini în sud.

Citește și
california inundatii
„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun

Violența împotriva creștinilor a escaladat în ultimul deceniu.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, nigeria,

Dată publicare: 26-12-2025 19:28

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun
Stiri externe
„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun

În California, acest Crăciun a fost marcat de tragedii. Cel puţin 3 oameni au murit în urma furtunilor violente care s-au abătut asupra statului de pe coastă şi până în zonele înalte ale Munților Sierra Nevada.

Kim Jong Un ordonă extinderea producției de rachete. Phenianul pregătește noi uzine pentru cererea militară în creștere
Stiri externe
Kim Jong Un ordonă extinderea producției de rachete. Phenianul pregătește noi uzine pentru cererea militară în creștere

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat "extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, scrie AFP.

 

Axios: Rusia a fost de acord că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind teritoriile ucrainene
Stiri externe
Axios: Rusia a fost de acord că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind teritoriile ucrainene

Negociatorii ruși care negociază încetarea războiului au convenit că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind concesiile teritoriale din Ucraina, relatează Axios, citând surse.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
Stiri actuale
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate

Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28