Statele Unite au lansat un atac împotriva teroriștilor Statului Islamic din Nigeria, ca să-i apere pe creștinii din regiune

Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei.

Operaţiunea a fost anunțată de președintele Donald Trump care a motivat decizia prin faptul că grupul terorist îi persecută și îi ucide pe creștinii din regiune.

Șeful Pentagonului a mulțumit guvernului nigerian pentru sprijin și cooperare şi a transmis că urmează și alte lovituri.

Ministerul de Externe al Nigeriei a confirmat că atacul a fost efectuat în cadrul colaborării în materie de securitate cu Statele Unite care implică schimb de informații și coordonare strategică.

Nigeria are o populație de 237 de milioane de oameni, împărțită aproximativ egal între musulmani, în nord și creștini în sud.

Violența împotriva creștinilor a escaladat în ultimul deceniu.

