Site-ul de urmărire a aeronavelor FlightRadar24 a indicat că 177 de zboruri programate pentru miercuri fuseseră deja anulate, după ce marţi se înregistraseră 1.300 de anulări către şi dinspre aeroporturile din Marea Britanie.

Aproape toate zborurile anulate miercuri au avut loc la Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, situat în Londra, a scris FlightRadar24 pe X.

„Distracția” a început marți după-amiază, când zborurile din Londra au fost paralizate de o problemă tehnică a sistemului de gestionare a traficului aerian. Afectate au fost apoi și aeroporturile din Scoția și Țara Galilor. Zeci de avioane au rămas la sol. Unul după altul cursele apăreau fie întârziate, fie direct anulate.

Inclusiv românii care trebuia să ajungă pe aeroportul Henri Coandă din București au avut de suferit.

Femeie: „Am aflat în avion, ni s-a spus că vom vedea cam în cât timp plecăm, probabil în 3 ore, în final au fost 4.”

Corespondent Pro TV: „Pe lângă zborurile întârziate au fost și 3 anulate - toate care ar fi trebuit să decoleze din Londra. Primul a fost încă de ieri după amiaza iar ultimul ar fi trebuit să ajungă chiar în această dimineață aici pe aeroportul din otopeni.”

Nici la plecarea din Capitală spre Regatul Unit lucrurile nu au stat mai bine.

Bărbat: „Am apucat să trecem, am dat biletul de zbor, mergeam către avion și de acolo ne-au întors înapoi. Trebuia să ajungem în Marea Britanie de dimineață. Copilul avea școală, trebuie să ajungem și la muncă.”

În total, peste 1.000 de zboruri au fost afectate. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii în care pasagerii se plângeau că au rămas ore în șir blocați în terminalele aeroporturilor sau la bordul avioanelor fără să primească informații despre zborurile lor.

Simon Calder, Travel expert: „Este o situație extrem de gravă și putem spune că cel puțin 75.000 de persoane și-au văzut planurile de călătorie date peste cap. Probabil mai sunt încă aproximativ 25.000 de pasageri împrăștiați prin diferite colțuri ale Europei care au fost afectați de această situație. Mă tem că efectele în lanț care se vor resimți mâine (miercuri) vor fi cumplite. Vor exista zeci de anulări pentru zborurile care ar fi trebuit să ajungă la Heathrow, deoarece, practic, aeronavele respective nu au mai plecat”.

National Air Traffic Services - organizația responsabilă de controlul traficului aerian în Regatul Unit - a declarat că instituția își asumă pe deplin responsabilitatea pentru incident.