”Casa Albă consideră drept INAMIC pe oricine foloseşte termenul «inteligenţă artificială» în loc de noul termen bine acceptat şi mai exact «super inteligenţă»”, scrie pe plaforma sa Truth Social preşedintele american.

El a anunţat această schimbare de nume în septembrie, în Adunarea Generală a ONU, apreciind că ”sună mult mai bine”.

El a semnat apoi, la sfârşitul lui septembrie, un decret prin care impune în mod oficial această terminologie serviciilor Guvernului american.

Însă această obligaţie nu se extinde la nivelul sectorului privat - în care unii, cu toate acestea, s-au conformat.

Noua expresie a fost preluată deja în comunicările Meta, de sexmplu, grupul lui Mark Zuckerberg.

Elon Musk, un aliat al lui Donald Trump, susţine schimbarea de nume şi foloseşte ”super inteligenţă” în mesajele pe care le postează pe X.

Această dezbatere semantică are o explicaţie în primul rând politică.

Şeful statului american, un apătător fervent al acestei noi tehnologii, caută să-i dea o conotaţie pozitivă, din cauza îngrijorărilor tot mai numeroase ale americanilor, pe tema securităţii AI şi a multor mobilizări locale împotriva construirii unor centre de date.

Mai general, Donald Trump adoră să inventeze porecle şi să schimbe nume.

El a redenumit, astfel, Golful Mexicului drept ”Golful Americii”.