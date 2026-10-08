La mai puțin de o săptămână de la incident, artistul a oferit prima reacție publică, adresându-se fanilor, minorilor prezenți la concert și părinților acestora. IAN a susținut că a acționat din impuls și că „nu știa cât de mulți minori se aflau în public”.

„Vreau să fie clară o singură chestie nu am avut-o niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă p*ș pe munca cuiva, o secundă nu a fost treaba de așa ceva. Doamne Ferește! Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, nu mi-a venit în cap, publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Am numărat toate acordurile parentale au fost în jur de 300 de minori, și pur și simplu nu mi-a venit în cap. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”, a declarat artistul pe Instagram.

Artistul și-a cerut scuze față de copiii prezenți la concert, părinții acestora, echipa care a lucrat la eveniment și colegii săi, inclusiv Edi, cunoscut drept Azteca.

„E normal că îmi pare rău de toată situația pe care am creat-o și față de copiii minori care erau acolo, față de mame, față de echipa care a strâns după mine față de colegii, artiștii care mai erau acolo, față de Edi (n.r. Azteca) care nu vreau să sufere din cauza mea acțiunilor mele și cariera lui să aibă de suferit din cauză că am fost eu un idiot. Și încă odată pe cale publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia, față de echipă mi-am cerut scuze și personal. Sunt bărbat, îmi asum, și pe cale legală sufăr consecințele și pe cale publică. Am dat-o de gard, asta e, nu m-am gândit, data viitoare o să mă gândesc. Și vă asigur că nu o să se mai întâmple niciodată chestia asta. Mi-am învățat lecția!”

IAN a explicat și de ce nu a reacționat public imediat după incident, precizând că avocații i-au recomandat să aștepte până când se mai liniștesc lucrurile și până la finalizarea demersurilor legale.

„Nu am ieșit până acum pe internet, pentru că așa m-au sfătuit avocații. Mi-au spus nu ieși până nu te mai liniștești și tu un pic pe cale legală, până nu termini un pic demersurile legale, cu controlul, cu tot. Și eu chiar vreau să ies ca să îmi cer scuze față de mamele alea și de copiii ăia”

Plasat sub control judiciar 60 de zile

Anghel Bogdan Georgian, cunoscut sub numele de „IAN”, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. El este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert susținut la Arenele Romane.

Gestul a stârnit numeroase reacții de indignare în mediul online, iar duminică artistul a fost reținut pentru 24 de ore.

După incidentul de la Arenele Romane, organizatorii și partenerii concertului au transmis mesaje prin care au anunțat că se retrag din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca.