Președintele SUA, Donald Trump, și-a pierdut răbdarea din cauza menținerii închiderii Strâmtorii Ormuz, precum și a ceea ce percepe drept diviziuni în conducerea iraniană, care împiedică Teheranul să facă concesii substanțiale în negocierile nucleare, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Cel mai recent răspuns al Iranului, pe care Trump l-a catalogat drept „total inacceptabil” și „stupid”, i-a determinat pe mai mulți oficiali să se întrebe dacă Teheranul este dispus să adopte o poziție serioasă de negociere, au spus aceștia.

În cadrul administrației există tabere diferite care recomandă direcții alternative privind modul de acțiune, au afirmat sursele. Unii oficiali, inclusiv din Pentagon, susțin o abordare mai agresivă pentru a forța Iranul la masa negocierilor — inclusiv lovituri țintite care să slăbească și mai mult poziția Teheranului. Alții, însă, insistă să se acorde diplomației o șansă reală, au spus sursele.

Presiuni asupra Pakistanului

Mulți apropiați ai lui Trump doresc ca mediatorii pakistanezi să fie mult mai direcți în comunicarea cu iranienii. Unii oficiali din administrație se întreabă de mai mult timp dacă pakistanezii transmit suficient de ferm nemulțumirea lui Trump față de stadiul negocierilor, așa cum a exprimat-o public președintele.

De asemenea, unii oficiali americani cred că Pakistanul prezintă frecvent Statelor Unite o versiune mai favorabilă a poziției Iranului decât cea care reflectă realitatea, au spus două dintre surse.

„A existat o presiune intensă din partea țărilor din regiune și a Pakistanului pentru a le transmite iranienilor că Trump este frustrat și că aceasta este ultima lor șansă de a se angaja serios pe calea diplomației, însă nu pare că Iranul ascultă sau ia pe cineva în serios”, a declarat luni un oficial regional.

Casa Albă analizează noi opțiuni

Acesta a spus că SUA și Iranul operează cu niveluri diferite de toleranță și cu calendare diferite în abordarea negocierilor, iar Teheranul rezistă presiunii economice de decenii.

Trump s-a întâlnit din nou luni, la Casa Albă, cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta opțiunile existente.

Surse familiarizate cu discuțiile spun că este puțin probabil ca o decizie majoră privind pașii următori să fie luată înainte de plecarea președintelui în China, programată pentru marți după-amiază.