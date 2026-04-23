„Democraţii au obţinut încă o victorie necinstită”, a declarat pe platforma sa Truth Social preşedintele republican, obişnuit cu acuzaţiile de fraudă electorală, în special cele – nefondate – referitoare la înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale din 2020 în faţa lui Joe Biden.

„Noaptea trecută a avut loc o alegere frauduloasă în marele stat Virginia”, a scris Donald Trump cu majuscule.

„Toată ziua, republicanii au condus, entuziasmul era incredibil, până la final, când, bineînţeles, a avut loc o numărare masivă a «buletinelor de vot prin corespondenţă»! „Unde am mai auzit asta?”, s-a întrebat sarcastic preşedintele republican, făcând referire la scrutinul din 2020.

„Să vedem dacă instanţele vor remedia această parodie de «justiţie»”, a concluzionat Donald Trump.

Republicanii au introdus multiple recursuri juridice pentru a împiedica această redistribuire, dintre care unele nu au fost încă soluţionate, dar ar putea fi judecate în ultimă instanţă de Curtea Supremă din Virginia. Aceasta a autorizat organizarea referendumului.

Donald Trump critică în mod regulat posibilitatea de a vota prin corespondenţă în numeroase state americane şi invocă această modalitate de vot ca fiind unul dintre principalele motive ale înfrângerii sale – pe care încă nu o recunoaşte – din 2020.

La sfârşitul lunii martie, el a semnat un decret menit să impună restricţii mai severe asupra votului prin corespondenţă, o măsură contestată în instanţă de către democraţi.

Referendumul de marţi din Virginia, un stat important de pe coasta de est, a fost considerat o ripostă la iniţiativa de redesenare a circumscripţiilor electorale lansată de Donald Trump şi republicani în state precum Texas (sud).

Din cei 11 deputaţi pe care Virginia îi are în Congresul american, şase sunt în prezent democraţi. Odată cu noua delimitare a circumscripţiilor electorale, speranţa stângii este ca acest număr să crească la 10 în cadrul alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Redesenarea circumscripţiilor electorale în mod partizan şi cu contururi geografice absurde este o veche reţetă electorală în Statele Unite, cunoscută sub numele de „gerrymandering”.

În 2025, Donald Trump a cerut liderilor din Texas o redistribuire a circumscripţiilor electorale care să le permită republicanilor să câştige cinci locuri în Congres.

Ohio şi Carolina de Nord au urmat exemplul texan şi şi-au redesenat harta electorală pentru a oferi câteva locuri suplimentare partidului preşedintelui.

În faţa acestei ofensive, Partidul Democrat a decis să riposteze şi să procedeze la propria sa redistribuire a circumscripţiilor electorale în anumite state, în principal în California (vest), şi, prin urmare, de acum înainte şi în Virginia.