Tucker Carlson își cere scuze pentru că ”a indus lumea în eroare” în legătură cu Donald Trump: ”O să mă chinuie treaba asta”

Carlson și-a cerut scuze pentru faptul că a făcut campanie pentru Donald Trump, spunând că îi pare rău pentru că „a indus oamenii în eroare” în privința lui.
Carlson a făcut aceste declarații în episodul de luni al podcastului său, „The Tucker Carlson Show”, în cadrul unei discuții cu fratele său, Buckley Carlson, fost editor al discursurilor lui Trump.
„Tu i-ai scris discursurile, eu am făcut campanie pentru el. Adică, cu siguranță suntem implicați în asta”, a spus Carlson în cadrul podcastului, potrivit Variety.
„Nu e de ajuns să spui: «Păi, m-am răzgândit» sau «Oh, asta e rău, eu mă retrag». Este, într-un fel, într-un mod foarte subtil, dar real, tu, eu și milioane de oameni ca noi suntem motivul pentru care se întâmplă asta chiar acum. Așa că cred că este un moment în care trebuie să ne confruntăm cu propria conștiință. Știi, vom fi chinuiți de asta mult timp. Eu voi fi, și vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare, și nu a fost intenționat.”, a spus Tucker Carlson.
Despre Trump, Tucker Carlson a spus la un moment dat: „În mod clar au existat semne de caracter slab. Știam asta.” Dar, a spus el, „sunt o mulțime de oameni cu caracter slab care, să zicem, își depășesc caracterul. De fapt, asta nu trebuie să fie o normă în zilele noastre. Eu spun că mi-am depășit caracterul de multe ori. Nu am un caracter deosebit de ridicat, nu-i așa? Dar știi, încerci, oricum ar fi, dai tot ce poți.”
În ceea ce privește atacurile SUA asupra Iranului, Tucker Carlson a spus în podcast că Trump „era pe deplin conștient de riscuri. Era pe deplin conștient că era o trădare a promisiunilor sale explicite de 10 ani de a nu face acest lucru. A făcut-o împotriva voinței sale.”
Carlson a numit războiul cu Iranul „cea mai mare greșeală” a lui Trump (sau a oricărui președinte din timpul vieții lui Carlson) — și l-a numit pe Trump un „sclav” al Israelului și al prim-ministrului Benjamin Netanyahu.
În ultimele luni, Trump i-a atacat în repetate rânduri pe Carlson — și pe alți influenceri de dreapta — care și-au pierdut încrederea în președintele SUA.
Tucker Carlson a devenit din ce în ce mai critic față de administrația Trump, în special în ceea ce privește gestionarea dosarelor lui Jeffrey Epstein și războiul președintelui împotriva Iranului.
În urmă cu două săptămâni, într-o postare pe rețelele sociale, Trump i-a atacat pe Carlson și pe influențatori conservatori renumiți, precum Megyn Kelly, Alex Jones și Candace Owens, numindu-i „oameni proști”, „NEBUNI” și „SCANDALAGII” care „vor spune orice este necesar pentru o publicitate «gratuită» și ieftină”.
De asemenea, l-a numit pe Carlson un „prost care gesticulează cu mâinile”, care „nici măcar nu a reușit să termine facultatea, era un om distrus când a fost concediat de la Fox și nu a mai fost niciodată la fel – Poate ar trebui să consulte un psihiatru bun!”
Carlson a declarat pentru Newsmax la începutul acestei luni: „Întotdeauna mi-a plăcut Trump și încă îmi pare rău pentru el, așa cum îmi pare rău pentru toți sclavii. Este înconjurat de alte forțe. Nu poate lua propriile decizii. Este îngrozitor să privești asta.”
Recent, fiul lui Carlson, Buckley Carlson (care are același nume ca unchiul său), și-a dat demisia din funcția de adjunct al secretarului de presă al vicepreședintelui JD Vance.
Sursa:
Variety
Etichete:
Tucker Carlson,
donald trump,
SUA,
Dată publicare: