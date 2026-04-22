Tucker Carlson își cere scuze pentru că ”a indus lumea în eroare” în legătură cu Donald Trump: ”O să mă chinuie treaba asta”

Carlson și-a cerut scuze pentru faptul că a făcut campanie pentru Donald Trump, spunând că îi pare rău pentru că „a indus oamenii în eroare” în privința lui.

Carlson a făcut aceste declarații în episodul de luni al podcastului său, „The Tucker Carlson Show”, în cadrul unei discuții cu fratele său, Buckley Carlson, fost editor al discursurilor lui Trump.

„Tu i-ai scris discursurile, eu am făcut campanie pentru el. Adică, cu siguranță suntem implicați în asta”, a spus Carlson în cadrul podcastului, potrivit Variety.

„Nu e de ajuns să spui: «Păi, m-am răzgândit» sau «Oh, asta e rău, eu mă retrag». Este, într-un fel, într-un mod foarte subtil, dar real, tu, eu și milioane de oameni ca noi suntem motivul pentru care se întâmplă asta chiar acum. Așa că cred că este un moment în care trebuie să ne confruntăm cu propria conștiință. Știi, vom fi chinuiți de asta mult timp. Eu voi fi, și vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare, și nu a fost intenționat.”, a spus Tucker Carlson.

Despre Trump, Tucker Carlson a spus la un moment dat: „În mod clar au existat semne de caracter slab. Știam asta.” Dar, a spus el, „sunt o mulțime de oameni cu caracter slab care, să zicem, își depășesc caracterul. De fapt, asta nu trebuie să fie o normă în zilele noastre. Eu spun că mi-am depășit caracterul de multe ori. Nu am un caracter deosebit de ridicat, nu-i așa? Dar știi, încerci, oricum ar fi, dai tot ce poți.”