SUA au avertizat că vor exista „complexități” în viitor, arată Sky News.

Israelul și Libanul sunt de acord că Hezbollah trebuie dezarmat complet

Părțile implicate în discuțiile dintre Israel și Liban de la Washington au convenit că Hezbollah trebuie dezarmat complet și că Iranului nu i se va mai permite să dicteze viitorul Libanului, a declarat un oficial al Departamentului de Stat al SUA.

Un fond de 58,8 milioane de dolari destinat unor noi programe umanitare menite să ofere asistență vitală populației libaneze strămutate a fost aprobat de Departamentul de Stat al SUA în cadrul reuniunii, a declarat oficialul.

Finanțarea se va concentra pe hrană, apă, adăpost și nevoile de intervenție de urgență ale populațiilor cele mai afectate de conflict.

Peste un milion de civili libanezi au fost strămutați în urma luptelor dintre Israel și Hezbollah, potrivit autorităților locale.