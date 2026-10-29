Președintele Donald Trump a semnat în august o proclamație pentru a crește temporar cantitatea de carne de vită din SUA prin importul a 300.000 de tone metrice de carne de vită slabă, la tarife reduse, pe o perioadă de 90 de zile, septembrie-noiembrie.

„Acest acord va reduce prețurile pentru americani, oferind în același timp spațiu pentru ca șeptelul nostru de vită să crească din nou”, a scris Trump pe Truth Social.

Totuși, până la 19 octombrie, SUA importaseră doar 59.423 de tone metrice de carne de vită – doar 20% din țintă, potrivit datelor Vămii americane. Iar carnea tocată costa în medie 6,79 dolari per livră în septembrie, sub 6,92 dolari în august, dar peste 6,32 dolari anul trecut, conform Fortune.

Această creștere de 7% a prețurilor la carnea de vită a depășit cu mult creșterea de 2,5-2,9% a prețurilor alimentare în general. Trump a identificat prețurile la carnea de vită drept o problemă cheie, vizând baza republicană loială a fermierilor. „A devenit de fapt inacceptabil pentru alegător”, a spus el luna trecută. „Și trebuie să fim aleși, pentru că dacă nu vom fi aleși, fermierii și crescătorii voștri vor avea mari probleme.”

Atât fermierii, cât și economiștii agricoli se îndoiesc însă că cele 300.000 de tone vor aduce reduceri de prețuri. „Ipoteza simplă a fost că, dacă putem crește oferta de carne de vită în SUA, asta ar trebui să scadă prețurile. Din păcate, industria cărnii de vită este mult mai complexă”, a declarat Derrell Peel, profesor la Universitatea de Stat din Oklahoma.

De ce eforturile lui Trump nu dau rezultate

O parte a motivului este că tipul de carne importată nu ajunge de obicei pe rafturile magazinelor. Carnea slabă este combinată cu carne grasă din șeptelul american și folosită în principal de restaurantele fast-food, nu de magazinele alimentare. Potrivit lui Peel, industria importă deja carne slabă pentru a satisface cererea, absorbind tarifele, astfel încât o ofertă suplimentară la cost redus nu rezolvă problema prețurilor cu amănuntul. „Când elimini tariful, o faci mai ieftină, dar nu crești neapărat cererea, pentru că avem nevoie doar de atât. Primeam deja cât voiam."

În plus, Brazilia și Argentina, care asigură mare parte din carnea importată de SUA, se confruntă cu propriile probleme de aprovizionare. Glynn Tonsor, profesor la Universitatea de Stat din Kansas, argumentează că cea mai bună soluție ar fi fost să nu intervină deloc și să lase prețurile să crească: „Dacă erodezi cererea de carne de vită, vei eroda și prețurile.” Cererea a crescut cu 5,9% în prima jumătate a anului 2026, în ciuda prețurilor mari.

Nemulțumirea fermierilor

Fermierii nu sunt interesați de o intervenție care ar reduce prețurile. Președintele Federației Americane a Fermierilor, Zippy Duvall, i-a cerut lui Trump să renunțe la politica în domeniul cărnii de vită, argumentând că importurile ar reduce prețurile la vite și ar putea costa crescătorii 300-400 dolari pe cap de animal. „Pe scurt, planul a subminat o redresare fragilă a industriei vitelor, fără a aduce beneficii consumatorilor.”

Peel notează că ceea ce îi supără cel mai mult pe fermieri nu este eficacitatea scăzută a politicii, ci interferența președintelui într-o industrie care a favorizat istoric piața liberă. „Nimic nu este simplu aici. Nu există un răspuns simplu când vine vorba de orice ai vrea să faci la nivel de politică pentru a influența această piață.”