Președintele rus a transmis că îl așteaptă pe Volodimir Zelenski la Moscova pentru negocieri directe, dar și că îi va garanta securitatea.

Între timp, liderul de la Kiev anunță noi câștiguri teritoriale în urma mai multor operațiuni ofensive ale armatei ucrainene.

Volodimir Zelenski susține că armata ucraineană traversează una dintre cele mai bune perioade de pe front. El a prezentat mai multe operațiuni militare în urma cărora forțele Kievului ar fi recucerit teritorii.

Una dintre acestea, denumită „Veles”, s-a desfășurat în apropiere de Kupiansk.

Militarii ucraineni ar fi folosit conductele subterane de gaze pentru a ajunge în spatele pozițiilor rusești.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este o operațiune puternică, bine planificată și bazată pe tehnologie. Rușii au încercat să folosească conductele subterane de gaze pentru a avansa dincolo de pozițiile noastre. Luptătorii noștri au întors această tactică împotriva lor, cu un succes extraordinar”.

O altă operațiune, numită "Vivaldi", a avut loc în regiunea Donețk.

Militarii ucraineni ar fi eliminat grupuri rusești infiltrate pe o suprafață de 75 de kilometri pătrați și ar fi recucerit alți zece kilometri pătrați.

De partea cealaltă, Moscova afirmă că trupele sale continuă să avanseze pe front.

Între timp, de peste Ocean, Donald Trump vorbește despre o posibilă întâlnire la cel mai înalt nivel.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Cu Rusia și Ucraina cred că facem progrese însemnate. O întâlnire va avea loc în curând.

Reporter: Întâlnire cu cine...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Cu președinții Putin și Zelenski.

Vladimir Putin a vorbit marți la telefon cu liderii Finlandei și Norvegiei pentru prima oara de la începutul războiului din Ucraina. Dintre liderii europeni, doar Emmanuel Macron a mai purtat discuții directe cu el.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: Poziția președintelui Putin este bine cunoscută. Este consecventă. El a vorbit despre necesitatea abordării cauzelor profunde ale conflictului.

Reporter: Ar putea această discuție să influențeze procesul de negocieri pe care îl așteptăm la începutul lunii noiembrie?

Dmitri Peskov: Ar putea, dar deocamdată este prea devreme să spunem asta.

Liderii nordici au transmis că nu au propus o acțiune de mediere, întrucât țările lor rămân ferm de partea Kievului.

Iuri Ușakov, consilier pentru politică externă al președintelui rus: „Liderul nostru a repetat că, dacă Volodimir Zelenski dorește cu adevărat să poarte negocieri directe, ar trebui să vină la Moscova, unde îi vor fi asigurate toate condițiile necesare, inclusiv securitatea”.

În paralel, oficialii ucraineni au anunțat că armistițiul limitat din orașul Oleșki, ocupat de Rusia, este respectat. Au început să fie organizate convoaiele umanitare dar înainte sunt programate operațiuni de deminare.