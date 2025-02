Preşedintele american Donald Trump a fost format în 1987, în urmă cu 37 de ani, ca potenţial agent sovietic, sub pseudonimul ”Krasnov” dezvăluie într-o postare pe Facebook fostul director al serviciilor de securitate din Kazahstan Alnur Musaiev, care era un ofiţer KGB la acea vreme, relatează Kyiv Post.

Musaiev încearcă să facă lumină asupra voinţei adesea deconcertante a lui Donald Trump de a-i face pe plac lui Vladimir Putin, scrie ziarul ucrainean în ediţia de sâmbătă.

”În 1987, făceam parte din Direcţia a 6-a a KGB-ului URSS la Moscova”, scria Musaiev la 20 februarie, iar ”cea mai importantă direcţie de muncă în Administraţia a 6-a era recrutarea de oameni de afaceri din ţări capitaliste”.

”În acel an Administraţia noastră a recrutat un om de afaceri în vârstă de 40 de ani din Statele Unite, pe Donald Trump, sub pseudonimul «Krasnov»”, adaugă el.

