Un show aviatic a completat programul urmărit de mii de spectatori.

Piloții din "Thunderbirds", renumita escadrilă aeriană a armatei americane, l-au încântat pe Donald Trump de ziua lui.

În plus, liderul american și-a făcut cadou o extravagantă competiție de arte marțiale mixte, chiar pe peluza Casei Albe.

Combatanții s-au înfruntat într-o cușcă metalică, instalată pe peluza de sud a reședinței prezidențiale. Arena temporară a fost completată cu structura denumită "The Claw" - Gheara, un arc metalic ce seamănă cu o navă spațială, echipat cu lumini, sistem de sunet și ecrane de mari dimensiuni.

Mii de oameni au urmărit evenimentul pe ecrane uriașe, amplasate în apropiere.

Criticii au pus însă sub semnul întrebării oportunitatea organizării unui eveniment sportiv de asemenea amploare la Casa Albă, considerând că reședința prezidențială ar trebui să își păstreze caracterul instituțional.

Printre cei care l-au felicitat au fost președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski: „Am avut o conversație foarte bună și nu a fost vorba doar despre felicitări, au existat multe subiecte importante: războiul, originile lui, oportunitățile diplomatice și pozițiile partenerilor noștri. Am discutat îndelung și în detaliu. I-am mulțumit președintelui SUA pentru tot sprijinul acordat de Statele Unite”.

Și președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei sale de naștere. Potrivit agenției TASS, una dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, Putin a evidențiat calitățile excepționale și caracterul lui Trump, despre care a spus că au contribuit la succesul lui atât ca om, cât și ca politician.