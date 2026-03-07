„Nucleul acordului nostru este un angajament de folosire a forței militare letale pentru a distruge cartelurile și rețelele teroriste sinistre. O dată pentru totdeauna, vom scăpa de ele", a declarat Trump, citat de dpa și preluat de Agerpres.

Aliații prezenți și absenții notabili

La reuniune au participat lideri din Argentina (Javier Milei), Bolivia, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador (Nayib Bukele), Guyana, Honduras, Panama, Paraguay și Trinidad-Tobago. A fost prezent și José Antonio Kast, președintele ales al Chile, care își preia mandatul miercuri.

Au lipsit însă reprezentanții Braziliei, Mexicului și Columbiei — cele mai mari economii latino-americane — conduse de președinții de stânga Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum și Gustavo Petro, ideologic diferiți de aliații lui Trump.

Mesaje suplimentare: Cuba și dominația americană

Trump a fost însoțit de secretarul de stat Marco Rubio, cu care „negociază cu cubanezii". Liderul de la Casa Albă a afirmat că regimul comunist de la Havana „își trăiește ultimele clipe".

Reuniunea survine în contextul în care Trump a susținut recent, de mai multe ori, că Statele Unite „domină" emisfera occidentală.