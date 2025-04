Trimisul special american Steve Witkoff compară Palatul Elysée cu vila lui Trump. Reacții pe X: ”Doar un ignorant needucat”

Primit de preşedintele Emmanuel Macron pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, Steve Witkoff a făcut o comparaţie cel puţin surprinzătoare, considerând că Palatul Élysée „seamănă cu clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago”, relatează Le Figaro.

Comparaţia a stârnit reacţii pe reţeaua socială X, utilizatorii subliniind pe bună dreptate că Palatul Élysée a fost construit între 1718 şi 1720, în timp ce reşedinţa privată a lui Donald Trump a fost construită în anii 1920.

„Doar un ignorant total needucat ar putea compara Palatul Élysée, o bijuterie arhitecturală şi artistică a Franţei secolului al XVIII-lea, cu casa lui Trump de la Mar-a-Lago, care are un stil total insipid şi kitsch, fără niciun fel de clasă”, a scris un utilizator al platformei.

The state of play: Steve Witkoff compares l'Élysée Palace in Paris to Donald Trump’s Mar-a-Lago residence in Florida.

“It’s fabulous what it looks like. He (Trump) actually works on it himself. He’s like an architect.”

