Totul s-a petrecut pe 15 iunie, la Calolziocorte, unde cei trei lucrau ca muncitori. Potrivit anchetatorilor, cazul a dus la emiterea unei ordonanțe de arest preventiv semnate de judecătorul de la Tribunalul din Lecco, Gianluca Piantadosi, pusă în aplicare de carabinieri împotriva trapperului Baby Gang și a mai multor persoane considerate complicii acestuia, relatează leccoonline.com.

Infracțiunile vizate sunt grave: jaf, vătămări corporale grave și sechestrare de persoane.

Printre cei acuzați se numără mai mulți tineri, dar și trapperul Zacaria Mouhib, cunoscut ca Baby Gang, suspectat inclusiv că ar fi încercat să-i intimideze pe doi dintre români pentru a nu depune plângere, amenințându-i cu moartea.

În același timp, ar fi publicat pe rețelele sociale imagini cu agresiunile, care au devenit rapid virale și au ajuns inclusiv la rudele victimelor.

În seara incidentului, cei trei români ieșiseră împreună cu alți colegi pentru a sărbători ziua de naștere a unuia dintre ei. După ce au mâncat pizza, au pornit spre casă, în timp ce alți trei conaționali au rămas în urmă la un bancomat. Pentru a-i aștepta, s-au oprit în fața unei locuințe, care s-a dovedit a fi casa trapperului.

Acolo ar fi fost înconjurați brusc de un grup de peste 20 de persoane și împinși pe o stradă laterală, unde au fost bătuți, după ce au fost acuzați că ar fi hoți.

Scenele ar fi fost filmate chiar de Baby Gang, iar în imagini apar și replici agresive adresate victimelor.

Doi dintre români susțin că au fost ținuți aproximativ o oră captivi, în timp ce al treilea ar fi reușit să scape și s-a ascuns într-un bloc până spre dimineață.

În urma incidentului, uneia dintre victime i-au fost furate cardul bancar, cardul de acces pe șantier și ecusonul de serviciu, pentru a fi identificată și descurajată să depună plângere.

În cele din urmă, cazul a ajuns totuși la autorități, după ce imaginile au circulat online și au atras atenția apropiaților victimelor.