Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul Mării Negre, în regiunea ucraineană Odesa

Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat de agenţia DPA.

Potrivit guvernatorului regional Oleg Kiper, cele trei victime, doi bărbaţi şi o femeie, înotau în ape care nu erau autorizate de autorităţi pentru scăldat.

El nu a menţionat explozia unor mine, dar mare parte din coasta ucraineană a Mării Negre este infestată de mine marine instalate acolo în contextul războiului cu Rusia. Mai sunt consemnate în zona Odesei de asemenea atacuri frecvente cu drone ruseşti.

O altă declaraţie oficială emisă între timp precizează că exploziile care au provocat cele trei decese au survenit la o distanţă de circa 50 de metri de mal în urma contactului celor trei înotători cu dispozitive explozive.

Guvernatorul regiunii Odesa a publicat o listă cu 32 de plaje sigure şi a îndemnat persoanele care intră în apa mării să respecte instrucţiunile date de autorităţi, potrivit Agerpres.

