Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul Mării Negre, în regiunea ucraineană Odesa

10-08-2025 | 18:14
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat de agenţia DPA.

 

Potrivit guvernatorului regional Oleg Kiper, cele trei victime, doi bărbaţi şi o femeie, înotau în ape care nu erau autorizate de autorităţi pentru scăldat.

El nu a menţionat explozia unor mine, dar mare parte din coasta ucraineană a Mării Negre este infestată de mine marine instalate acolo în contextul războiului cu Rusia. Mai sunt consemnate în zona Odesei de asemenea atacuri frecvente cu drone ruseşti.

O altă declaraţie oficială emisă între timp precizează că exploziile care au provocat cele trei decese au survenit la o distanţă de circa 50 de metri de mal în urma contactului celor trei înotători cu dispozitive explozive.

Guvernatorul regiunii Odesa a publicat o listă cu 32 de plaje sigure şi a îndemnat persoanele care intră în apa mării să respecte instrucţiunile date de autorităţi, potrivit Agerpres.

Sursa: Agerpres

