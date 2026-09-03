Fostul internaţional italian Stephan El Shaarawy, liber de contract de la expirarea contractului său cu AS Roma în iunie, a semnat cu Genoa, club la care a debutat ca profesionist în 2008, la vârsta de 16 ani.

„Genoa anunţă că a oficializat achiziţionarea drepturilor sportive ale lui Stephan El Shaarawy, care se întoarce la clubul la care şi-a început cariera şi va purta din nou tricoul roşu şi albastru”, a precizat clubul din Genova într-un comunicat, fără a menţiona durata contractului.

El Shaarawy, în vârstă de 33 de ani, a fost format la Genoa şi a disputat acolo primul său meci în Serie A, înainte de a se alătura echipei AC Milan (2011-15), Monaco (2015-16), AS Roma, de două ori între 2016 şi 2019, apoi din 2021 până în iunie anul trecut, cu o perioadă petrecută şi în China (Shanghai Shenhua, 2019-21).

Atacantul de origine egipteană, supranumit „micuţul faraon”, a marcat de-a lungul carierei sale 73 de goluri în Serie A şi 109 în toate competiţiile.

A fost selecţionat de 32 de ori în echipa naţională a Italiei (7 goluri), ultima dată în iunie 2024. La Genoa, se reîntâlneşte cu Daniele De Rossi, fostul său coechipier de la Roma, care l-a antrenat, de asemenea, pentru o scurtă perioadă la clubul din capitala Italiei.

Fiul unei legende braziliene din Europa

Clubul l-a recrutat, de asemenea, „sub forma unui împrumut cu opţiune de cumpărare” pe Robinho Junior, fiul fostului internaţional brazilian Robinho, care a evoluat la Real Madrid şi Manchester City.

Robinho Junior a disputat 19 meciuri în prima ligă braziliană cu Santos în 2025 şi 2026, fără să înscrie niciun gol. În luna mai a anului trecut, el s-a aflat în centrul unui scandal care a captivat Brazilia: a fost pălmuit de Neymar, coechipierul său şi cel mai bun marcator din istoria Seleçao, care nu a apreciat faptul că a fost driblat de tânărul său coechipier în timpul unui antrenament. Neymar şi-a cerut ulterior scuze în mod public.

Genoa ocupă locul 16 în campionatul Italiei, după ce a pierdut primele două meciuri ale sezonului. Vineri, echipa va primi vizita echipei Como, în meciul de deschidere al etapei a 3-a.