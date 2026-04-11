FOTO. Tragedie într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță: un om a murit, alți 27 sunt răniți

Majoritatea pasagerilor erau cetățeni britanici, potrivit Associated Press.
Incidentul a avut loc în La Gomera, una dintre cele opt insule care alcătuiesc arhipelagul spaniol din Oceanul Atlantic, în largul coastei de vest a Africii.
Un autobuz care transporta turiști în Insulele Canare, în Spania, a căzut vineri într-o râpă, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 27, au anunțat serviciile locale de urgență.
Răniții au fost transportați la un spital local de pe insulă, au precizat serviciile de urgență, și au primit îngrijiri medicale pentru leziunile suferite.
La Gomera este una dintre cele mai mici insule din Insulele Canare, cu un relief accidentat, marcat de munți vulcanici, păduri dense și sate situate pe versanții stâncoși.
Insulele, cunoscute pentru temperaturile calde pe tot parcursul anului, sunt destinații de vacanță populare pentru mulți britanici și europeni, dar și români.
Sursa: Associated Press
Gran Canaria este a treia cea mai mare insulă din arhipelagul Canarelor. Pentru o vacanță în Spania într-un cadru luxuriant cu peisaje de vis, Gran Canaria este varianta excelentă pentru turiști.
Tenerife, cea mai mare insulă a arhipelagului Canare, impresionează prin peisajele vulcanice spectaculoase, plajele însorite și numeroasele oportunități de aventură, fiind una dintre cele mai îndrăgite destinații din Spania.
Vacanța în Insulele Canare, Spania, înseamnă plaje spectaculoase, climă blândă tot anul și peisaje vulcanice unice. Descoperă cele mai frumoase insule de vizitat în 2025, cu atracții, cazare și perioade ideale.
Negocierile de pace dintre Washington și Teheran intră într-o fază dificilă. Sâmbătă, 11 aprilie, în Pakistan, au loc discuții între delegația iraniană și oficiali americani, în contextul unui armistițiu fragil, convenit la începutul săptămânii.
Preşedintele Nicuşor Dan a participat la slujba din Vinerea Mare oficiată la Mănăstirea Cornu, informaţia fiind făcută publică de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu.
Părintele Lavrentie de la Mănăstirea Petru Vodă a povestit într-un interviu realizat de jurnalistul Alex Dima cum a ajuns să compună melodii la clopote după ce a visat una dintre ele cu ani înainte, fără să știe că o va putea vreodată cânta.