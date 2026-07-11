Alte 23 de persoane sunt date dispărute. Cel puțin patru victime aveau cetățenie britanică și au fost surprinse de flăcări în timp ce încercau să fugă cu mașina.

Potrivit presei locale, ar fi încercat să plece pe altă rută decât cea indicată de autorități. Aproape jumătate din populația satului făcut scrum este formată din expați britanici.

Provocat de un cablu electric căzut peste o pădure de lângă orașul Almeria, din regiunea Andaluzia, incendiul s-a extins cu repeziciune. Sute de pompieri au fost mobilizați pentru a opri extinderea dezastrului.

Antonio Sanz, ministru regional în Andaluzia: „Situația este extrem de complicată. Vorbim de un incendiu pe teren foarte accidentat, în mare parte totul este o râpă unde utilajele nu au putut pătrunde, unde nu există căi de acces. Terenul este extrem de dificil.”

În ciuda eforturilor extraordinare, pârjolul a luat mai multe vieți omenești în satul Bedar. Victimele au încercat să fugă cu maşina. Dar unul dintre autovehicule a fost cuprins de flăcări și toți cei 4 pasageri au ars de vii. Cum volanul mașinii se afla pe partea dreaptă, autoritățile au bănuit imediat că este vorba de cetățeni britanici. Ulterior au fost identificați.

Alte cadavre carbonizate trebuie identificate prin teste ADN. De exemplu, alte opt victime şi-au abandonat maşinile şi au încercat să scape de vâlvătaie pe jos, pe un traseu care nu făcea parte din planul de evacuare.

Apoi, unii dintre cei dați dispăruţi erau probabil drumeţi prinşi pe nepregătite în pădure. Echipele de salvare au găsit mai multe bastoane de drumeţie lăsate în urmă.

În total, peste o mie de oameni au fost evacuaţi şi adăpostiţi în centre speciale. Cu toții sunt îngroziți de viteza cu care flăcările le-au înghițit gospodăriile sau afacerile. Proprietara unei pensiuni din zonă, de origine belgiană, povestește cum a reușit să fugă cu soțul ei din calea focului, chiar în ultima clipă.

Femeie: „Eram în dormitor când am văzut focul. Am luat repede o valiză și, la un moment dat, l-am auzit pe Ștefan de jos strigând: «Acum! Coboară acum!». Am încercat să adun din documentele de la birou, să-i anunț și pe oaspeți, dar n-am reușit. Chiar a trebuit să fugim, iar apoi, pur și simplu, am văzut cum casa noastră a fost cuprinsă de flăcări.”

Incendiul este departe de a fi adus sub control, spun autoritățile. În cursul zilei de ieri, rafalele de vânt s-au întețit. Mai mult, întreaga țară este afectată de un nou episod canicular, care aduce riscul unor noi incendii.