Circa jumătate din sumă va fi destinată reducerii temporare a preţului benzinei şi motorinei, de la 1 iulie la 30 noiembrie, cu 3 coroane suedeze (0,28 euro) pe litru; aceasta în plus faţă de ieftinirea transportului public şi scăderea preţului electricităţii.

Restul pachetului va fi destinat unor măsuri ce vor fi prezentate ulterior, a informat Guvernul.

„Este vorba despre cea mai gravă criză energetică globală pe care am văzut-o. Suntem alături de gospodării ieri, azi şi mâine", a spus, la o conferinţă de presă, ministra Energiei, Ebba Busch.

Măsurile vor fi incluse ca o modificare a bugetului şi Guvernul suedez de dreapta intenţionează să fie aprobate înainte de vară în Parlament, unde dispune de majoritate ca urmare a acordului cu partidul de extremă dreapta Democraţii Suediei.

Suedia a anunţat la finalul lunii aprilie că a emis o alertă din cauza riscului de penurie de combustibil pentru aviaţie, bazându-se pe o analiză a Agenţiei Energiei, însă nu consideră că ar exista risc de raţionalizare pe termen scurt.

Guvernul suedez a avertizat, de asemenea, anterior, că nu exclude măsuri pentru reducerea consumului energetic sau raţionalizarea combustibililor, dacă se va prelungi războiul din Iran, dar a exclus un astfel de scenariu pe termen scurt.