Tornadă devastatoare în Brazilia: cel puțin șase morți și peste 400 de răniți

Cel puțin șase persoane au murit, peste 400 au fost rănite și mai multe sunt date dispărute, după o tornadă care a devastat o localitate din sudul Braziliei.

Vijelia a fost atât de puternică, încât a distrus aproape în totalitate un oraș cu 14.000 de locuitori. Oamenii care au scăpat nevătămați sunt în stare de șoc.

Unii și-au găsit mașinile azvârlite și la sute de metri distanță. Vârtejul a smuls copaci, acoperișuri și a lăsat în urmă imagini apocaliptice.

Autoritățile au estimat că vântul a atins o viteză de peste 250 de kilometri pe oră. Institutul de Meteorologie al Braziliei a transmis că tot weekendul va fi în vigoare o alertă de furtună puternică pentru mai multe state din zona de sud a țării.

