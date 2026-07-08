Copenhaga și-a păstrat titlul de cel mai locuibil oraș din lume pentru al doilea an consecutiv, potrivit topului realizat de Economist Intelligence Unit, scrie BBC.

Clasamentul anual evaluează 173 de orașe din întreaga lume în funcție de stabilitate, sistemul de sănătate, cultură și mediu, educație și infrastructură, pentru a identifica locurile care oferă cea mai bună calitate a vieții. Viena, Melbourne, Sydney și Zürich completează primele cinci poziții din acest an, reflectând atât dominația continuă a Europei, cât și performanța solidă a Australiei.

Pentru a afla cum este cu adevărat viața în aceste orașe de top, i-am întrebat pe locuitori de ce iubesc să trăiască acolo și unde îi duc pe vizitatori pentru a experimenta orașul ca un localnic.

Copenhaga

Ocupând primul loc pentru al doilea an la rând, capitala Danemarcei a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, educație și infrastructură, precum și unul dintre cele mai ridicate scoruri la cultură și mediu dintre toate orașele analizate. Pentru locuitori, acest lucru se traduce printr-un stil de viață în care plăcerile simple sunt integrate în ritmul firesc al orașului.

Top 10 cele mai locuibile orașe în 2026:

1. Copenhaga

2. Viena

3. Melbourne

4. Sydney

5. Zürich

6. Geneva

7. Osaka

8. Adelaide

9. Vancouver

10. Tokyo

„Poți merge cu bicicleta la serviciu, apoi să sari în port pentru o baie și să fii acasă la cină. Nu este o zi specială, este doar o zi de marți”, spune Laura Amira Kassem, studentă la medicină și doctorat, care locuiește în oraș de opt ani. „Această combinație între infrastructura pentru biciclete, apa urbană în care poți înota și dimensiunea orașului, care îl face ușor de parcurs pe jos sau cu bicicleta, este ceva ce nu am mai întâlnit nicăieri.”

Kassem își începe zilele cu o alergare matinală într-un loc liniștit, precum Utterslev Mose sau de-a lungul lacurilor, urmată de micul dejun, o cafea și, vara, o baie. Orice tur al orașului începe, pentru ea, în Nørrebro, cartierul său multicultural.

„Magazinele de legume, kebab-urile și magazinele de bijuterii din aur stau alături de brutării cu pâine cu maia, baruri de vin natural și mici restaurante”, spune ea.

Viena

Capitala Austriei a cedat anul trecut primul loc în favoarea Copenhaga, însă punctajele maxime obținute la sănătate și educație o mențin pe poziția a doua. Pentru locuitori, calitatea vieții la Viena se regăsește în ușurința cu care te deplasezi, fie cu transportul public, fie pe jos, și în capacitatea de a aprecia micile detalii de pe traseu.

„Ritualul meu zilnic este drumul spre serviciu pe Ringstraße, cu unul dintre tramvaiele emblematice ale orașului”, spune Franziska Hochmüller, care lucrează la Biroul de Turism al Vienei.

„În loc să stau pe telefon, îmi place să citesc o carte sau pur și simplu să privesc clădirile superbe care se succed. Este un detaliu mic care îmi amintește în fiecare zi cât de extraordinar este obișnuitul la Viena”.

„În districtele 1-9 aproape că nu ai nevoie de transport public”, adaugă Roland Eggenhofer, care lucrează în vânzări și marketing la Hotel MOTTO.

Toamna recomandă vizitarea unui Heuriger, o tavernă viticolă situată în podgoriile de la marginea orașului, unde poate fi degustat vinul vienez.

Melbourne

Clasat pe locul al treilea, Melbourne a depășit rivalul său Sydney datorită scorului combinat de 96 la capitolul cultură și mediu, unul dintre cele mai ridicate din clasament. Pentru locuitori, această bogăție culturală prinde viață în cartierele orașului, fiecare având propria personalitate.

„Melbourne este un oraș mare care, cumva, se comportă ca un sat”, spune Anne Marie Lennon, director general al Crowne Plaza Carlton, care a lucrat în Marea Britanie, Irlanda și Australia.

„Oamenii sunt cu adevărat interesați de tine. Apoi vin cultura, gastronomia, muzica, moda și arta. Fiecare suburbie are propria atmosferă și propria identitate.”

Lou McGregor, originară din Scoția și stabilită în Melbourne de 20 de ani, este de aceeași părere.

„Footscray este cartierul meu și unul dintre cele mai bune locuri pentru a mânca și a ieși în oraș – găsești toate culturile, toate bucătăriile și este mereu plin de viață. Fitzroy are baruri cochete și magazine vintage, St Kilda este perfect pentru o plimbare pe plajă, iar Carlton este greu de întrecut pentru mâncarea italiană și străzile sale vechi și frumoase.”

Sydney

Cu același punctaj general de 97 ca Melbourne, Sydney ocupă locul al patrulea, obținând scoruri perfecte la sănătate și educație. Totuși, locuitorii spun că accesul facil la natură, cartierele multiculturale și stilul de viață în aer liber fac orașul atât de plăcut pentru trai.

„Sydney face lucrurile ușoare pentru că, oriunde te-ai afla, nu ești niciodată departe de o priveliște spectaculoasă, fie că este portul, Munții Albaștri sau plajele”, spune Steve Kamper, ministrul pentru locuri de muncă și turism din statul New South Wales.

„Amestecul de culturi, cartierele, gastronomia extraordinară și stilul de viață fac Sydney un loc special. Este un oraș global, dar încă păstrează atmosfera unei colecții de comunități locale.”

Zürich

Deși a coborât de pe poziția a doua, ocupată la egalitate în 2025, pe locul cinci anul acesta, locuitorii spun că eficiența orașului și accesul facil la natură reprezintă baza calității sale excepționale a vieții.

„Zürich nu ar fi același fără lac și râuri. În fiecare zi trec pe lângă Lacul Zürich, râul Limmat sau râul Sihl și îmi acord câteva momente doar pentru mine”, spune Manuela Leonhard, localnică și creatoare de conținut. „Apa este limpede și proaspătă, iar în oraș există peste 1.200 de fântâni din care poți bea apă.”

Pentru a le arăta vizitatorilor de ce iubește atât de mult Zürichul, îi duce la Lindenhof, o fostă fortificație romană transformată într-o piață situată pe un deal, cu priveliști asupra râului Limmat și a centrului vechi aflat pe ambele maluri.

Chiar și după o viață întreagă petrecută în Zürich, Leonhard continuă să fie impresionată de cât de impecabil este întreținut orașul.

„Indiferent ce eveniment mare are loc în Zürich, a doua zi dimineață nu mai poți spune că s-a întâmplat ceva în noaptea precedentă. Acest lucru mă uimește de fiecare dată”.