După ce SUA și Iran au lansat împreună atacuri aeriene în Iran, iar Teheranul a ripostat cu drone și rachete în Orientul Mijlociu, descriind operațiunea drept un „atac direct asupra suveranității sale”, tensiunile în regiune au crescut.

Există temeri tot mai mari că tensiunile ar putea escalada până la izbucnirea unui al Treilea Război Mondial. Atacul SUA-Israel a provocat riposta Iranului, rachetele vizând Israelul și mai multe țări din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain.Pe fondul acestor tensiuni, oamenii caută frenetic o listă a celor mai sigure țări în care să se adăpostească dacă ar izbucni WWIII, scrie The Economic Times.

Lista celor mai sigure țări din lume

Islanda: Islanda este considerată una dintre cele mai pașnice țări din lume, ocupând primul loc în Global Peace Index și fiind o insulă relativ izolată geografic. Nu a participat niciodată la războaie moderne, iar clima aspră și populația redusă îi scad importanța strategică, oferind un refugiu sigur celor care caută protecție față de conflicte militare globale.

Antarctica: Situată la cel mai sudic punct al planetei, Antarctica este unul dintre cele mai sigure locuri pentru a supraviețui unui război nuclear. Cu o suprafață de peste 14 milioane km², oferă spațiu suficient pentru refugiu. Este complet izolată și nelocuită, cu excepția stațiilor de cercetare, și se află departe de ținte militare strategice. Deși terenul este extrem și dur, acesta oferă protecție naturală în fața conflictelor globale.

Noua Zeelandă: Dacă Islanda ocupă primul loc în Global Peace Index, Noua Zeelandă este pe locul al treilea, menținând o poziție neutră în majoritatea conflictelor. Țara are teren montan, fiind mai ușor de protejat, și este situată în emisfera sudică, departe de rivalitățile marilor puteri. Agricultura autosuficientă și terenul montan fac din Noua Zeelandă un loc ideal pentru supraviețuire.

Elveția: Cunoscută pentru neutralitatea politică, chiar și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Elveția este protejată de terenul montan, geografia sa fără ieșire la mare și de numeroasele adăposturi nucleare. Neutralitatea de lungă durată a ținut țara departe de războaie majore, fiind considerată unul dintre cele mai puțin probabile țări vizate într-un conflict global.

Indonezia: Indonezia a adoptat adesea o poziție neutră în problemele politice internaționale. Primul președinte, Achmed Sukarno, a descris politica externă a țării drept „liberă și activă”. Geografia extinsă și dispersată reduce țintele militare strategice, făcând-o adesea un refugiu sigur, cu un risc scăzut de implicare în războaie între marile puteri.

Chile: Geografia Chile, separată de Munții Anzi și Oceanul Pacific, oferă izolare naturală față de multe zone de conflict. Este bogată în resurse naturale și agricultură, asigurând subzistența în caz de prăbușire a lanțurilor globale de aprovizionare. Chile nu este aliniată cu blocuri militare majore, reducând șansele de implicare directă.

Tuvalu: Tuvalu, situată în Oceanul Pacific între Hawaii și Australia, are doar 11.000 de locuitori. Infrastructura limitată și resursele naturale reduse fac ca insula să nu fie o țintă atractivă pentru potențiali agresori.

Bhutan: În 1971, Bhutan s-a declarat neutru față de orice conflict după aderarea la ONU. Este o țară fără ieșire la mare, înconjurată de munți, ceea ce îi face apărarea mai ușoară.

Fiji: Fiji este o națiune insulară izolată, departe de principalele puncte de tensiune geopolitică. Pădurile dense și resursele autosuficiente sporesc reziliența. Armata are doar 6.000 de soldați, iar lipsa unei strategii militare clare contribuie la poziționarea sa ca loc sigur.

Africa de Sud: Țara are multiple surse de hrană, teren fertil și apă potabilă, facilitând supraviețuirea. Infrastructura modernă ajută la gestionarea resurselor, iar autosuficiența în resurse face Africa de Sud un loc sigur.

Groenlanda: Extrem de izolată, cu populație redusă și ținte strategice minime, Groenlanda este mai puțin atractivă în scenarii de escaladare militară globală. Neutralitatea politică și tensiunile internaționale scăzute sporesc siguranța sa.