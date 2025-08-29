Tesla și Elon Musk, dați în judecată de familia primului proprietar de Cybertruck ars de viu în mașină, la 4.700 de grade

Un proprietar de Tesla a ars de viu în Cybertruck-ul său, după ce mașina electrică a ars ca o torță, la o temperatură de peste 4.700 de grade Celsius, iar oasele victimei s-au dezintegrat. Familia a dat în judecată compania.

Michael Sheehan, în vârstă de 47 de ani, a cumpărat pick-up-ul futurist în aprilie 2024. Doar trei luni mai târziu, pe 3 august, camionul a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un canal de scurgere și a izbucnit în flăcări lângă Beach City, în apropiere de Houston.

Incendiul violent l-a ținut captiv pe șofer în interiorul vehiculului, în timp ce bateriile care alimentau SUV-ul de 100 000 de dolari au avut o defecțiune catastrofală, se arată în documentele depuse în instanță. Incendiul a fost atât de puternic încât scheletul lui Sheehan s-a micșorat, literalmente din cauza căldurii, arată New York Post.

„Era cu opt centimetri mai scurt în lungime decât era înainte să ardă. Aceasta este o fractură termică", a declarat avocatul S. Scott West pentru The Independent.

Văduva lui Sheehan, Shannon, și părinții acestuia, au deschis procesul în iunie, acuzând Tesla că a vândut un vehicul proiectat atât de defectuos încât a transformat un accident din care se putea supraviețui într-o moarte în chinuri.

„Acesta a fost un accident cu un singur vehicul. Forțele de impact au permis supraviețuirea... cu excepția incendiului, a deficiențelor ergonomice și a rezistenței deficiente la impact", se arată în cererea de chemare în judecată.

Avocatul West, un fost inginer de design industrial trecut în avocatură, a criticat prioritățile companiei.

„Nu numai că te plimbi deasupra a 3.000 de kilograme de baterii, acest design de „navă spațială" este o sabie cu două tăișuri", a declarat West pentru The Independent.

El a susținut că Tesla a pus estetica înaintea siguranței de bază, făcându-i imposibil lui Sheehan să scape din interiorul mașinii odată ce a rămas fără curent.

Reclamanții arată că ușile acționate electric ale Cybertruck nu pot fi deschise după întreruperea alimentării. Mânerele exterioare cedează, iar încuietorile manuale din interior sunt „nerezonabil de dificil de localizat în caz de urgență".

Mai mult, Tesla a oferit proprietarilor „avertismente sau instruire insuficiente" cu privire la evacuarea de urgență în caz de accident

„Michael era un tip foarte, foarte inteligent. Dar când Tesla i-a livrat acest [Cybertruck], instrucțiunile pe care i le-a dat au fost total inadecvate pentru a gestiona o astfel de situație", a precizat West pentru The Independent.

De ce a fost chemat în judecată și un bar local

West a recunoscut că Sheehan avea alcool în sânge, un fapt menționat la dosar. Dar, a susținut el, „asta nu ar trebui să semneze condamnarea sa la moarte".

Procesul vizează, de asemenea și un bar local, The Barn Whiskey Bar, unde Sheehan ar fi fost servit în exces în noaptea accidentului.

Avocații îi acuză pe reprezentanții barului că că au continuat să îl servească pe Sheehan în ciuda stării sale.

Bărbatul a fost prima persoană care a murit într-un accident de Cybertruck de la lansarea modelului în noiembrie 2023, potrivit The Independent.

Câteva luni mai târziu, trei studenți din California au murit arși de vii într-un alt accident de Cybertruck.

În aprilie, Alijah Arenas, recrutul echipei de baschet USC, fiul fostului star NBA Gilbert Arenas, a fost plasat în comă indusă după un accident urmat de incendiu cu un Cybertruck în Los Angeles.

Tesla a rechemat în service modelul Cybertruck de cel puțin opt ori de la lansare pentru probleme variind de la pedale de accelerație care s-au desprins la panouri de caroserie care s-au delaminat.

Modelul a suferit, de asemenea, o depreciere abruptă la revânzare și vânzări slabe pe măsură ce rivalii câștigă teren.

West a declarat că speră ca cazul Sheehan să oblige Tesla și Elon Musk să recunoască în sfârșit cu pericolele vehiculelor pe care le produc.

Tesla și The Barn Whiskey Bar nu au răspuns acuzațiilor.

