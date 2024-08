Ramzan Kadîrov a pus o mitralieră pe o Tesla Cybertruck și o trimite pe front în Ucraina. Ce spune despre Elon Musk | VIDEO

Kadîrov, cunoscut pentru extravaganţele sale, a adus laude atât vehiculului, cât şi lui Elon Musk, directorul executiv al Tesla Motors, pe aplicaţia de mesagerie Telegram, numindu-l „cel mai puternic geniu al timpurilor moderne” şi invitându-l pe Musk în Cecenia.

In one of the Strangest Videos I have seen in quite awhile; the Head of the Chechen Republic, Ramzan Kadyrov made a Post earlier today showing him driving a Tesla Cybertruck equipped with a Mounted-Machine Gun somewhere in Chechnya. How the Cybertruck got to Chechnya or into the… pic.twitter.com/kySpDCiEvl