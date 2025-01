O Tesla Cybertruck a explodat în fața hotelului Trump din Las Vegas, ucigând un om. Elon Musk: N-am văzut niciodata așa ceva

”Există o persoană decedată în interiorul” vehiculului, a declarat Kevin McMahill, şeriful poliţiei din Las Vegas, într-o conferinţă de presă difuzată de canalul ABC.

Poliţistul a mai menţionat că şapte persoane au suferit "răni uşoare".

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.

Will post more information as soon as we learn anything.

We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf