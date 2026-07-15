„A avut loc o tentativă” de spargere „într-o locuință din Esplugues de Llobregat”, în suburbiile Barcelonei, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Mossos d'Esquadra, poliția catalană, precizând că nu poate dezvălui identitatea proprietarului din motive de protecție a vieții private, potrivit News.ro.

Potrivit cotidianului catalan La Vanguardia, este vorba despre reședința lui Lamine Yamal. Două persoane cu cagule au escaladat zidul proprietății, dar, surprinse de agenții de securitate privată, au luat-o la fugă, a precizat ziarul.

Tentativă de spargere a avut loc miercuri

Această tentativă de spargere a avut loc miercuri, în zori, la câteva ore după încheierea meciului în care „La Roja” a triumfat asupra „Les Bleus”, datorită, în parte, unui penalty provocat de Lamine Yamal, care a deschis drumul spaniolilor către victorie.

Proprietatea lui Lamine Yamal este cunoscută pentru faptul că a aparținut fostului fotbalist Gerard Piqué și cântăreței columbiene Shakira, pe vremea când erau împreună și locuiau la Barcelona, a precizat La Vanguardia.

Poliția catalană a indicat, de asemenea, că anchetează un alt „furt cu violență” comis într-o altă casă din Esplugues de Llobregat, situată în apropierea celei a lui Lamine Yamal.

Spargerile la domiciliile fotbaliștilor, mai ales în Madrid, nu sunt rare. În ultimii ani, vedete precum Karim Benzema, Rodrygo și Dani Carvajal au fost victime ale unor astfel de infracțiuni.