„Printre aceste ţinte s-au numărat baze de rachete şi drone iraniene, mijloace navale, depozite de muniţie, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă”, a scris Centcom pe X, potrivit News.ro.

În cursul celor trei nopţi de atacuri din această săptămână, CENTCOM a lovit peste 300 de ţinte, la ordinul Comandantului Suprem, pentru a reduce capacitatea Iranului de a ataca marinarii civili şi navele comerciale care tranzitează liber strâmtoarea. Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internaţional vital continuă.

De la începutul lunii mai, forţele americane au contribuit la facilitarea tranzitului cu succes a peste 800 de nave comerciale şi a 400 de milioane de barili de ţiţei prin Strâmtoarea Ormuz.

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, relatează AFP şi Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot.

A suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.

Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineaţa au fost nevoiţi să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).