Leavitt a invocat natura „foarte sensibilă” a negocierilor ca „motiv pentru a nu răspunde la multe dintre întrebări”.

„Momentul relevant a fost când a spus că suntem foarte aproape de atingerea obiectivelor noastre.”

Acest lucru contrastează puternic cu ceea ce a declarat Trump marți, când a părut să susțină că și-a atins deja obiectivele, spune Blevins.

Casa Albă evită să răspundă dacă SUA ar putea trimite trupe terestre în Iran

În cadrul briefingului în curs, Karoline Leavitt a evitat o întrebare despre posibilitatea utilizării trupelor terestre americane pentru a forța Iranul să redeschidă complet strâmtoarea vitală Ormuz.

Întrebată de un jurnalist dacă SUA ar putea trimite trupe la sol în cazul în care negocierile cu Iranul eșuează, Leavitt a răspuns:

„Este o întrebare ipotetică – și este, de asemenea, o decizie care va trebui luată de comandantul suprem, iar eu nu voi anticipa această decizie.”

Declarația vine după ce Trump a aprobat trimiterea a peste 1.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, din Divizia 82 Aeropurtată, în ciuda discursului tot mai accentuat despre o posibilă pace.

Operațiunea „Epic Fury”, înainte de termen

SUA sunt „foarte aproape de îndeplinirea obiectivelor principale” ale operațiunii Epic Fury, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Donald Trump estimase că operațiunea va dura între patru și șase săptămâni, a spus Leavitt, însă „după 25 de zile, cea mai puternică armată din lume este înainte de termen și performează excepțional zi de zi”.

Comentariile sale contrazic afirmațiile președintelui american, care a declarat aseară că „acest război a fost câștigat”.

Iranul a promis că va continua lupta până la „victoria completă”.