Teheranul controlează navigaţia pe această cale maritimă strategică pentru comerţul global cu combustibil încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat de atacurile israeliano-americane din 28 februarie.

În pofida armistiţiului intrat în vigoare pe 8 aprilie, autorităţile solicită ca navele care tranzitează strâmtoarea să obţină autorizaţie de la forţele armate iraniene.

Miercuri, noua "Autoritate a strâmtorii Golfului Persic", care dispune şi de un cont oficial pe X, a postat un mesaj însoţit de o hartă, afirmând că a delimitat "zona de competenţă pentru gestionarea" strâmtorii.

Conform mesajului, această zonă se extinde "de la Kuh-e Mubarak, în Iran, până la sud de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite", în ce priveşte intrarea de la est în strâmtoare, iar în partea vestică "de la insula Qeshm până la Umm Al-Quwain în Emirate".

"Tranzitul prin această zonă în scopul traversării Strâmtorii Ormuz necesită coordonare cu Autoritatea strâmtorii Golfului Persic şi autorizare din partea acesteia", se precizează în postare.

Emiratele Arabe Unite au anunţat vinerea trecută accelerarea construcţiei unei noi conducte petroliere, conducta "Vest-Est", care ar urma să dubleze capacitatea companiei petroliere publice Adnoc prin portul Fujadrah şi să devină operaţională în 2027.

O conductă de 360 de kilometri leagă deja câmpurile petroliere Habshan din vestul Emiratelor Arabe Unite de Fujairah, în golful Oman, la sud de strâmtoarea Ormuz.

Instalaţiile petroliere de la Fujairah au fost atacate în mai multe rânduri.

Ţările din Golf şi-au intensificat cooperarea logistică şi au început să-şi regândească rutele petroliere, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Marina Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata ideologică a ţării, a anunţat miercuri că a autorizat peste 25 de nave, inclusiv petroliere, să tranziteze strâmtoarea Ormuz în 24 de ore, explicând că acestea au trecut prin strâmtoare după "o cooperare" cu marina.

Înainte de război, prin strâmtoare treceau zilnic circa 140 de nave, a amintit Reuters.