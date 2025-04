Temeri de recesiune globală, haos la Casa Albă. Trump: ”Respect China” vs JD Vance: ”Țărani chinezi”

De fapt, tarifele cumulate cu care amenință acum Trump trec de 100% pentru fiecare produs chinezesc vândut în America.

„China vrea cu disperare să încheie un acord, dar nu știe cum să înceapă. Așteptăm apelul lor” - a scris Trump, pe rețeaua sa de comunicare.

Președintele Trump a cerut Beijingului să renunțe imediat la intenția de la crește taxele vamale pentru produsele americane cu 34 de procente, un tarif ce reprezintă riposta la taxele anunțate săptămâna trecută de Trump.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Le-am transmis că dacă această taxă nu este eliminată până marți la prânz (ora 19, ora României), vom anunța o cotă de 50 la sută peste valorile inițiale. Am o relație grozavă cu președintele Xi și sper că va rămâne la fel și pe viitor. Respect China, dar nu ne mai pot trata așa”.

Helen-Ann Smith, Sky News: ”Acea majorare de 50% s-ar adăuga la cea de 34% anunțată săptămâna trecută și peste majorarea de 20% impusă anterior în acest mandat al lui Donald Trump, plus alte tarife suplimentare care sunt în vigoare încă din primul său mandat. Dacă le aduni pe toate, practic ar însemna tarife de peste 100% pentru fiecare produs chinezesc vândut în America, unele ajungând chiar la 120%. Este greu de subestimat cât de punitive ar fi aceste măsuri pentru comerțul dintre China și SUA”.

Reacția Beijingului a fost dură.

Lin Jian, Chinese Foreign Ministry spokesperson: ”Aceasta este o manifestare tipică de unilateralism, protecționism și intimidare economică. China condamnă cu fermitate și se opune categoric acestui comportament. Presiunile, amenințările și șantajul nu sunt metodele potrivite pentru a trata cu China. Dacă Statele Unite ignoră interesele ambelor țări și ale comunității internaționale și insistă să poarte un război tarifar și comercial, China va lupta până la capăt”.

JD Vance, despre poporul chinez: ”Niște țărani”

Purtătorul de cuvânt de la Beijing l-a criticat, de asemenea, pe vicepreședintele american JD Vance pentru această declarație...

JD Vance (3 aprilie): ”Împrumutăm bani de la țăranii chinezi ca să cumpărăm lucrurile pe care acei țărani chinezi le produc”.

Lin Jian, Chinese Foreign Ministry spokesperson: ”Este surprinzător și regretabil să auzi astfel de remarci ignorante și lipsite de politețe din partea vicepreședintelui american”.

”Reporter: Vorbiți de negocieri, dar alți oficial din administrație spun că aceste taxe sunt permanente? Cum stau lucrurile?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Ambele pot fi valabile. Pot fi și taxe permanente, pot fi și negocieri”.

Asemenea mesaje sporesc incertitudinea și cresc volatilitatea pe piețele financiare. Care ar putea rămâne fragile zile sau chiar săptămâni la rând - avertizează experții.

Principalale burse americane au deschis săptămâna tot pe roșu. A fost, la un moment dat, o efemeră tendință de creștere, după ce pe internet s-a rostogolit un zvon cum că Donald Trump ar plănui să amâne taxele vamale.

Vanessa Yurkevich, jurnalist CNN: „Au fost aplauze în zona de tranzacționare a Bursei de la New York. Însă, în scurt timp, Casa Albă a transmis că informația este falsă. Bursele au alunecat înapoi în teritoriu negativ. Asta ne arată disperarea cu care investitorii așteaptă vești legate de oprirea acestui război comercial sau măcar de reducere a tensiunilor”.

Totuși, marți, bursele europene și mai ales cele asiatice au început să recupereze din pierderi - după o zi pe care analiștii au numit-o dezastru sau calamitate.

Chris Beauchamp, IG chief market analyst: ”Acum ne confruntăm cu o potențială recesiune globală. Piețele au dificultăți în a evalua această situație, așa că au reacționat foarte, foarte rapid într-un interval de timp scurt”.

”Riscul de recesiune a urcat acum la 60%”

Junalistul vedetă de la CNN, Richard Quest, a reacționat sugestiv după ce oficiali economici de top din administrația Trump au apărat politica tarifelor pe scară largă - ”Uită-te la fața lui. Și-a acoperit fața cu mâinile...”.

Richard Quest: „Nu ar trebui să fie recesiune", a spus secretarul Trezoreriei. Are dreptate, nu trebuie să provocăm o recesiune. Singura problemă sunt circumstanțele economice pe care le-a adus administrația Trump. Mulți economiști și jucători de pe Wall Street au remarcat că tocmai ei sunt pe cale să provoace recesiune. Goldman și alții avertizează că riscul de recesiune a urcat acum la 60%”.

Partidul Democrat a anunțat formarea unui "cabinet de război", a cărui misiune declarată este să reacționeze "în timp real" la minciunile, abuzurile și greșelile administrației Trump.

Hakeem Jeffries Minority Leader of the U.S House of Representatives: ”Donald Trump si republicanii dau cu economia de pământ în timp ce noi vorbim. Așa ceva nu poți născoci”.

Sen. Chuck Schumer/Senate Minority Leader: ”Renunță, domnule președinte Trump! Îi cer președintelui Trump să lase deoparte crosele de golf și să se apuce de studiat pentru că ceea ce face acum e oricum, numai măreț nu!”.

Democrații vor să difuzeze zilnic un mesaj central, care va fi transmis și pe rețelele sociale de către influenceri, pentru a furniza americanilor informații exacte despre impactul măsurilor luate de Casa Albă.

