Teheranul a numit statul care a vrut să atragă Statele Unite în conflict: „A fost un complot. Au tras în civili”

15-01-2026 | 15:09
Președintele american Donald Trump a anunțat că violențele la adresa manifestanților și planurile de execuții ale regimului de la Teheran ar fi fost anulate.

Declarația vine după ce mai multe țări, între care și România, le-au cerut cetățenilor lor să părăsească de urgență Iranul. Iar Marea Britanie și-a închis temporar ambasada din Teheran. Trump nu a exclus însă o acțiune militară în Iran.

Erfan Soltani nu va fi executat prin spânzurare, a anunțat familia tânărului de 26 de ani arestat săptămâna trecută. Însă nu a fost eliberat, iar sentința nu i-a fost comutată, spun rudele. Trump amenințase că va acționa decisiv dacă Teheranul îi va executa pe manifestanții reținuți.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Tocmai am fost informat că nu mai sunt uciși oameni, că execuțiile s-au oprit. Nu va mai avea loc nicio execuție.
Reporter: Am văzut sacii cu trupuri, așa că vă întreb: mai puteți avea încredere în ei (oficialii iranieni)?
Donald Trump: Ați văzut asta doar în ultimele zile și (autoritățile iraniene) au spus că protestatarii au tras în ei cu arme, iar ei au ripostat.

Președintele american pare să fi dat crezare informațiilor transmise la un post de știri american de ministrul de Externe al Iranului.

donald trump
Donald Trump asigură: „Uciderile s-au terminat în Iran. Nu sunt planificate execuții”. Intervenția SUA, mai puțin probabilă

Abbas Aragchi, ministrul de Externe al Iranului: „Teroriști conduși de forțe externe s-au infiltrat în rândul protestatarilor și au început să tragă în forțele de ordine, dar și în civili. Au făcut acest lucru pentru a crește numărul deceselor. De ce? Fiindcă președintele Trump a spus că dacă protestatarii vor fi uciși, Statele Unite vor interveni. A fost un complot israelian. Israelul a vrut să atragă Statele Unite în acest conflict”.

Ministrul insistă că numărul victimelor nu se apropie nici pe aproape de estimările de aproape 12.000 de oameni uciși în timpul revoltelor.

Abbas Aragchi, ministrul de Externe al Iranului: „Suntem victima unei campanii de dezinformare. Numărul morților e de câteva sute”.

Oficialul a mai spus că în țară e liniște de patru zile, deși e contrazis de puținii localnici care au reușit să ia legătura cu exteriorul.

Accesul la internet e blocat de șapte zile în Iran.

Activiști iranieni care trăiesc în Occident povestesc că forțele de securitate fac percheziții și strâng informații despre cei care au participat la proteste.

Negin Shiraghaei, reprezentanta unui ONG: „Oamenii se tem să meargă la spital, mai ales cei care au fost răniți de gloanțe de cauciuc. Fiindcă imediat ce ajungi la spital, sunt luați de forțele de ordine și nu se mai știe nimic de ei”.

Familiile celor uciși în timpul manifestațiilor au ajuns să țină corpurile acasă, ori să le îngroape în secret.

Negin Shiraghaei, reprezentanta unui ONG: „Autoritățile preiau cadavrele și forțează familiile să semneze documente din care reiese că oamenii au fost uciși de opoziția din Iran. Unele familii au ajuns să țină corpurile acasă”.

Reporter: Cine v-a spus că nu mai sunt omorâți oameni.
Trump: Am fost informați de surse foarte importante din cealaltă parte. Dar rămâne de văzut.
Reporter: Înseamnă că excludeți o acțiune militară împotriva Iranului?
Trump: Vom urmări și vom vedea care este procesul, dar am primit informații pozitive de la oameni care sunt la curent cu ceea ce se întâmplă.

Pe de altă parte, administrația de la Casa Albă face demersuri pentru a limita riscurile asupra militarilor americani din regiune, în cazul unui conflict cu Iranul. Unele cadre americane au fost îndemnate să părăsească o bază americană din Qatar.

În plus, mai multe tari și-au îndemnat cetățenii să părăsească Iranul, iar unele companii aeriene redirecționează zborurile pentru a evita spațiul aerian iranian.

