Taxele vamale impuse de SUA unesc Parisul și Londra: Un război comercial nu este în interesul nimănui, dar nu trebuie exclus

Cei doi lideri au vorbit la telefon şi „au convenit că un război comercial nu este în interesul nimănui, dar că nimic nu trebuie exclus”, au scris serviciile premierului Starmer într-un comunicat.

Preşedintele francez a insistat asupra coordonării necesare între ţările Uniunii Europene (UE) şi britanici în faţa lui Donald Trump şi asupra nevoii de „unitate”.

„În timp ce economia globală suferă şocul taxelor vamale impuse de Statele Unite, ne-am reafirmat dorinţa de a ne coordona strâns poziţiile în discuţiile în curs cu preşedintele Donald Trump”, a subliniat Emmanuel Macron pe reţeaua de socializare X.

„Trebuie să fim uniţi şi hotărâţi împreună pentru a ne proteja concetăţenii şi afacerile”, a adăugat el, un apel pe care îl formulase deja joi în atenţia celor 27 de state membre UE.

In these times of upheaval, one certainty remains: in the face of the world’s great shocks, we must move forward together.

