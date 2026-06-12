Un sfert dintre părinți recunosc că încă își lovesc copiii, cel puțin o dată pe săptămână. Mamele o fac mai des, în timp ce tații sunt mai aspri.

Problema poate fi rezolvată, spun psihologii, prin îndrumarea adulților în a descoperi metode blânde de educare a celor mici.

Cercetarea arată că un sfert dintre părinți își pedepsesc fizic copiii, săptămânal. Unii o fac aproape zilnic.

De câte ori am pedepsit copilul fizic (într-o săptămână)

- (74,3%) niciodată

- (11,6%) 1 dată

- (8,8%) de 2–3 ori

- (3,3%) de 4–6 ori

- (2%) de 7 ori sau mai mult

Sursa: „Când copilăria doare” - George Valentin Roman

George Valentin Roman, doctor în sociologie: ”Dacă un părinte declară că o dată pe săptămână își lovește copilul, asta înseamnă că o face de cel puțin 50 de ori pe an. Experiențe negative pe care copilul trebuie să le suporte în mod repetat”.

Pentru că stau mai mult în preajma copiilor, mamele apelează la violența fizică mai des. Dar metodele lor sunt mai puțin severe.

Care dintre părinți recurge mai des la pedeapsa fizică

Mama 27,5%

Tata 22,4%

Sursa: "Când copilăria doare” - George Valentin Roman

”Sunt și cazuri când copiii chiar nu te ascultă și poate chiar o palmă la fund să-i dau eu ca mama... dar să nu-i dea tata sau altcineva! Dar nu sunt de acord nici în ruptul capului cu bătaia”.

”Au învățat acest comportament de la părinții lor și cum au fost învățați, așa procedează și ei”.

”Înainte de a ne pierde controlul în fața copilului, ar fi de dorit să luăm o pauză de 10 secunde”

Rezultatele studiului mai arată că băieții sunt mai predispuși pedepselor, decât fetele. Fenomenul e explicat prin faptul că părinții vor să-i pregăteacă pe băieți pentru rolul tradițional de protector - ceea ce presupune o disciplină strictă. Fetele, în schimb, sunt educate să adopte un comportament pasiv și supus, în fața autorității adultului.

Incidența pedepsei corporale în funcție de genul copilului

Masculin 74,3%

Feminin 25,7%

Sursa: "Când copilăria doare” - George Valentin Roman

George Valentin Roman, doctor în sociologie: ”Acest lucru nu înseamnă că părinții din România sunt mai agresiv prin natura lor față de copii sau că ne creștem prost copiii, ci că nu am învățat de fapt care sunt practicile acestea parentale pozitive”.

Alice Ivașcu, psiholog: ”Înainte de a ridica vocea, de a ridica mâna, de a pierde controlul în fața copilului, ar fi de dorit să luăm o pauză de 10 secunde, să ne calmăm puțin. Să ne gândim că lucrurile spuse cu calm și cu răbdare întotdeauna vor avea mai mult efect”.

”Prefer să tac și să plec în altă cameră. Îl las să se liniștească și apoi îi explic ce trebuie să facă, ce n-a fost bine”.

Cercetarea scoate la iveală că severitatea pedepsei corporale e direct proporțională cu vârsta copilului. Studiul este parte a unei teze de doctorat, premiate de Societatea Sociologilor din România.