Băiețelul de 5 ani, care a petrecut aproape două săptămâni reținut de autoritățile de imigrare, se trezește acum noaptea plângând, speriat că familia sa ar putea fi separată din nou, a povestit tatăl său pentru Noticias Telemundo. Cei doi s-au întors sâmbătă la Minneapolis, după ce un judecător federal a dispus eliberarea lor, în așteptarea soluționării cererilor de azil, potrivit NBC.

Liam Conejo Ramos, născut în Ecuador, retrăiește în continuare momentele în care agenții de imigrare au apărut și l-au încătușat pe tatăl său, Adrián Alexander Conejo Arias, în timp ce mama sa plângea în interiorul locuinței familiei, a declarat Conejo într-un interviu acordat jurnalistului Julio Vaqueiro de la Telemundo.

„Nu mai este același de când s-a întâmplat asta. Mă strigă când se trezește și spune «Tati, tati», așa că trebuie să merg la el”, a spus el.

Ziua în care agenții de imigrare au intervenit

Data de 20 ianuarie începuse ca oricare alta pentru familie, a povestit Conejo. Tocmai ajunsese în fața casei după ce îl luase pe Liam de la grădiniță, când agenții de imigrare au descins pe proprietatea lor.

Le-a spus soției sale, însărcinată cu al treilea copil al cuplului, să rămână în casă. Se temea că, dacă ar fi reținută, sănătatea ei ar putea fi afectată sau copilul lor cel mare ar rămâne fără un părinte care să aibă grijă de el. Conejo își amintește că un agent a sugerat ca Liam să bată la ușa din față pentru a scoate din casă persoanele aflate în interior. Martori, inclusiv un angajat al districtului școlar al lui Liam, aveau să relateze ulterior discuții similare între agenți, ceea ce a dus la acuzații că băiețelul ar fi fost folosit drept „momeală”.

Reacția autorităților și controversele stârnite

Departamentul pentru Securitate Internă a negat în mod repetat că Liam ar fi fost folosit ca „momeală”, susținând că tatăl său ar fi fugit fără el pentru a evita capturarea, iar mama ar fi refuzat să preia custodia copilului.

„Pentru siguranța copilului, unul dintre ofițerii noștri ICE a rămas cu acesta, în timp ce ceilalți ofițeri l-au reținut pe Conejo Arias”, a transmis DHS într-un comunicat anterior.

Mama lui Liam, Erika Ramos, a povestit că a privit îngrozită scena de la fereastră, plângând.

„M-am simțit complet neputincioasă, neputând face nimic, văzând totul, văzându-mi fiul plângând, tremurând și neînțelegând ce se întâmplă — un copil de doar 5 ani în mijlocul atâtor agenți ICE”, a spus Conejo.

Liam și tatăl său au fost luați în custodie după incident, iar cazul a devenit un punct sensibil în dezbaterile privind limitele intervențiilor autorităților de imigrare asupra copiilor.

Întoarcerea acasă și urmele lăsate de detenție

Un avocat al familiei a declarat că Liam și tatăl său respectau toate „protocoalele stabilite” pentru solicitarea azilului și nu ar fi trebuit niciodată să fie reținuți. După eliberare, cei doi s-au întors acasă dintr-un centru de detenție pentru familii din Dilley, Texas, unde au fost confirmate ulterior două cazuri de rujeolă. În Minneapolis, familia Conejo a rămas ascunsă, a spus tatăl, alături de multe alte persoane care se tem de reținerea de către autoritățile de imigrare. Fratele mai mare al lui Liam nu a mers la școală în această săptămână, iar atât Liam, cât și mama sa se confruntă cu probleme de sănătate.

Liam are febră și tuse, iar Erika Ramos a suferit sângerări anormale, a spus Conejo.

În timpul detenției, Conejo a încercat să-l liniștească pe Liam spunându-i povești din serialul animat „Bluey” și amintindu-i de momentele fericite petrecute în familie, în parc. Uneori se întreba dacă își va mai vedea vreodată familia. Liam, însă, era speriat și îl întreba des ce au făcut greșit, unde se află și ce s-a întâmplat cu căciulița lui albastră, pe care o purta în ziua în care a fost reținut.

„Nu prea aveam ce să-i spun, în afară de a-l îmbrățișa și de a-i spune că totul va fi bine”, a spus Conejo.Astăzi, Liam și-a recuperat căciulița și continuă să o poarte chiar și în casă. Întrebat cum îi va explica într-o zi fiului său ce s-a întâmplat, Conejo a spus că îi va spune că a devenit un simbol al speranței și al schimbării.

„A devenit o figură globală, care a făcut ca vocile celor care cer libertate să fie auzite, mai ales ale copiilor care sunt încă închiși. Îi voi spune că a fost foarte curajos și că sunt extrem de mândru de el”, a spus Conejo.