Valul de căldură a ajuns la apogeu în țări ca Germania, Polonia, Ungaria și Republica Cehă. Maximele au atins 42 de grade în Germania, după cea mai caldă noapte din istorie. Într-o localitate din landul Saxonia temperatura nu a coborât sâmbătă noapte sub 29.4 grade Celsius.

Canicula s-a mai atenuat în Franța, dar efectele sunt dramatice. Autoritățile sanitare au anunțat că, începând de miercuri, au fost înregistrate aproximativ 1.000 de decese în plus față de media obișnuită a perioadei. Majoritatea victimelor sunt persoane trecute de 65 de ani, iar cea mai mare creștere a mortalității a fost observată în cazul celor care au murit la domiciliu.