VIDEO. Ucraina a lansat un atac masiv cu zeci de drone asupra Moscovei. Anunțul oficial al președintelui Volodimir Zelenski

Capitala Rusiei, Moscova, a fost ținta unui atac cu drone de amploare, marți, 30 iunie, care a început în jurul orei 04:00 dimineața. Astfel, sistemele de apărare aeriană ale rușilor au doborât cel puțin 50 de drone.

Astfel, potrivit publicației Ukrainska Pravda, care îl citează pe primarul Moscovei, Serghei Sobianin, acesta ar fi publicat pe canalul de mesagerie Telegram cel puțin 11 mesaje în care anunța că au fost interceptate drone pe parcursul a doar două ore. „Serviciile de urgență intervin la locurile unde au căzut resturile”, a adăugat el în fiecare dintre mesaje. Ca de obicei, autoritățile ruse nu au dezvăluit câte dintre dronele care se îndreptau spre Moscova și-au atins țintele.

⚡️Moscow once again targeted by drones, Russian authorities say.



The child was killed after a house caught fire when what local authorities said was a drone crashed in Yegoryevsk, Moscow Oblast. https://t.co/jFIHN6IPpD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 30, 2026

La ora 07:00, Agenția Federală pentru Transport Aerian din Rusia (Rosaviatsiya) a anunțat restricții temporare privind sosirile și plecările de pe aeroporturile Domodedovo și Zukovschi. Pe Telegram au fost publicate videoclipuri în care se vedeau drone zburând deasupra Moscovei. În Dubna se află uzina Kronshtadt, care produce drone, precum și Biroul de Proiectare al Uzinei de Construcții de Mașini de Stat „Raduga”, numit după Aleksandr Bereznyak, care face parte din Corporația de Armament cu Rachete Tactice și produce diverse tipuri de rachete de croazieră, printre care rachetele Kh-101/555, Kh-69 și Kh-59MK, pe care Rusia le utilizează în atacurile împotriva civililor și a infrastructurii civile din Ucraina. Atât instalațiile de la Kronstadt, cât și cele de la Raduga au fost ținta unor atacuri cu drone în trecut.

Președintele Volodimir Zelenski: ”Pas cu pas, punem în aplicare planul nostru” La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a confirmat într-un mesaj publicat pe rețelele sociale atacul lansat asupra Rusiei. ”Astăzi, sancțiunile noastre de lungă distanță împotriva Rusiei, impuse ca urmare a acestui război, au vizat din nou centrul de comunicații spațiale din Dubna, situat în regiunea Moscovei. Este vorba despre o instalație specială de comunicații prin satelit utilizată, în special, pentru recunoaștere și pentru coordonarea activității contingentului de ocupație rus din Ucraina. Distanța de la granița noastră de stat până la această instalație este de peste 500 de kilometri. Recent, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit deja patru astfel de centre rusești, nu numai în regiunea Moscovei, ci și în regiunea Vladimir. Pas cu pas, punem în aplicare planul nostru de sancțiuni la distanță mare și îngreunăm cât mai mult posibil statului agresor desfășurarea operațiunilor de invazie împotriva Ucrainei și ocuparea teritoriilor noastre. Se pregătesc, de asemenea, acțiuni relevante împotriva altor instalații inamice similare. Le mulțumesc luptătorilor noștri pentru precizia lor! Glorie Ucrainei!” - a transmis Zelenski.

Today, our long-range sanctions against Russia for this war once again reached the Dubna space communications center in the Moscow region. This is a special satellite communications facility used, in particular, for reconnaissance and for coordinating the activity of Russia’s… pic.twitter.com/HMtNwSgOvv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2026

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













