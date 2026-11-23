De asemenea, transportul public a fost principalul mijloc de transport pentru 19,4% din persoane, în timp ce 11,4% s-au deplasat în mare parte pe jos, iar 6% au preferat bicicletele, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citează Agerpres.

Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială s-au bazat pe transportul public ca principalul lor mijloc de transport, mai mult decât cele care nu sunt expuse riscului (27% faţă de 17,4%). De asemenea, acestea tind mai mult să meargă pe jos (18,6% faţă de 9,5%). În contrast, persoanele care nu sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială folosesc mai mult vehiculele private cu motor decât cele expuse riscului (65,8% faţă de 45,5%).

Aproape o treime dintre locuitorii oraşelor (31,4%) foloseau transportul public ca principal mijloc de transport, comparativ cu 12,9% în oraşe mici şi suburbii, şi 10% în zonele rurale. Folosirea vehiculelor private cu motor este mai scăzută în oraşe (47,7%), comparativ cu oraşele mici şi suburbii (67,5%) şi zonele rurale (74,9%).

Folosirea vehiculelor private cu motor ca principal mijloc de transport variază de la 89,8% în Cipru la 34,4% în România. Transportul public ca principal mijloc de transport este cel mai ridicat în România (35,2%), Ungaria (31,5%) şi Luxemburg (30,4%).

Bulgaria înregistrează cea mai ridicată pondere a persoanelor care se deplasează în mare parte pe jos (27,7%), urmată de România (24,7%) şi Letonia (20,7%).

Bicicletele sunt principalul mijloc de transport pentru 31,6% din locuitorii Ţărilor de Jos, ponderi importante fiind şi în Danemarca (18,5%), Belgia (14%) şi Ungaria (10,6%). În România, ponderea este de doar 4,1%.