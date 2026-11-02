Cel puţin 17 companii din Ţările de Jos (Olanda) au fost în noaptea de duminică spre luni ţinta unui atac cibernetic asupra sistemelor proprii de refrigerare şi congelare, hackerii modificând temperaturile acestora de la distanţă, a anunţat furnizorul de echipamente de refrigerare Danfoss, potrivit Agerpres.

Unităţile afectate sunt în principal măcelării şi magazine mici de cartier, a adăugat aceeaşi companie, fără a le preciza numele.

Printre aceste unităţi s-a numărat şi un depozit de alimente congelate, unde personalul a descoperit că temperatura a crescut de la -20 de grade Celsius, care este valoarea obişnuită, la -10 grade Celsius.

În primele ore ale dimineţii de luni în Belgia şi Luxemburg zeci de supermarketuri au fost de asemenea afectate de un atac cibernetic prin care hackerii au reuşit să manipuleze sistemele de refrigerare, să activeze modul de dezgheţare al frigiderelor şi congelatoarelor şi să le crească temperaturile.

Lanţul belgian Delhaize a confirmat luni că aproximativ 40 de magazine au fost afectate de ceea ce a descris drept un "incident cibernetic".

Modul de operare este similar celui folosit într-un alt atac detectat luni în magazine alimentare din Suedia, precum şi celui observat într-un atac de acelaşi fel care a avut loc în octombrie în Franţa. În Suedia, mai multe hypermarketuri au constatat luni dimineaţă o creştere spectaculoasă a temperaturii în frigiderele şi congelatoarele lor, fiind nevoite să arunce alimente alterate.

În Irlanda, lanţul de supermarketuri SuperValu a fost de asemenea nevoit să retragă luni de la vânzare produse refrigerate şi congelate, după un atac cibernetic care a vizat 13 dintre unităţile sale comerciale.

Acest val de atacuri cibernetice asupra supermarketurilor din mai multe state membre ale UE evidenţiază modul în care ameninţările digitale pot afecta tot mai mult viaţa cotidiană a cetăţenilor, a remarcat într-o reacţie Comisia Europeană.

"Aceste incidente arată că atacurile cibernetice pot perturba serviciile, pot afecta afaceri şi de asemenea pot afecta direct viaţa zilnică a cetăţenilor", a indicat un purtător de cuvânt al Comisiei, subliniind importanţa consolidării securităţii cibernetice în tot blocul comunitar.

Un atac cibernetic major afectează frigiderele magazinelor Delhaize, Carrefour şi Spar din Belgia

Un atac cibernetic major a avut loc luni în Belgia, fiind afectate zeci de supermarketuri ale retailerilor Delhaize, Carrefour şi Spar, dar şi alte lanţuri de magazine. Luni dimineaţa, presa din Belgia anunţa că temperatura în frigidere a ajuns până la 70 grade Celsius, provocând pagube majore.

Centrul pentru Securitate Cibernetică din Belgia (CCB) a precizat pentru agenţia de presă Belga că este la curent cu incidentul care vizează sistemele de răcire ale supermarketurilor şi a avertizat că numărul atacurilor cibernetice creşte rapid cu ajutorul AI.

"Suntem la curent cu incidentul, dar nu avem informaţii suplimentare", a declarat purtătorul de cuvânt al CCB, Katrien Eggers.

Conform publicaţiei Le Soir, în Belgia sunt afectate aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize Proxy, 15 magazine Carrefour Shop & Go, cinci unităţi din benzinării ale Spar Q8 şi 15 magazine Intermarché. De asemenea, grupul de măcelării De Laet en Van Haver a informat că frigiderele funcţionează defectuos, iar IKEA a informat că magazinul său Bergen din Mons este afectat.

"Am identificat un incident IT care afectează frigiderele din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menţine operaţionale unităţile noastre", a declarat un purtător de cuvânt al Delhaize pentru Euronews.

Şi reprezentantul Carrefour Belgia, Mich Vergauwen, a confirmat un atac cibernetic şi a adăugat că impactul este extrem de limitat.

Evenimentele au avut loc duminică noaptea - luni dimineaţa, provocând creşterea bruscă a temperaturii în frigidere. Noaptea trecută s-au semnalat probleme şi la unele magazine ale lanţului suedez de supermarketuri ICA. Atacuri similare au avut loc în urmă cu doar câteva săptămâni în Franţa.

Stephan Moelans, directorul companiei belgiene de instalaţii frigorifice Sabcobel, a declarat pentru agenţia de presă Belga că în atacul din Belgia este exact acelaşi mecanism ca în atacul cibernetic francez. "În ultimele săptămâni am lucrat din greu să protejăm frigiderele clienţilor de această vulnerabilitate", a explicat Moelans. Acesta susţine că doar o actualizare a softului nu este suficientă pentru rezolvarea vulnerabilităţii, fiind necesare modificări complexe.

Sabcobel, care gestionează sistemele frigorifice ale Delhaize, a informat că sunt afectate aproximativ 20 de unităţi, din sutele de magazine de care se ocupă în Belgia.

Danfoss, compania care livrează softul instalaţiilor frigorifice afectate în atacul de luni, dar şi în cel din Franţa, a dat vina pe clienţii care nu şi-au actualizat softul.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru VTM NIEUWS că "vulnerabilitatea a fost cauzată în principal de softul neactualizat iar firma a cerut clienţilor să înceapă folosirea noului soft".

Încă nu există informaţii referitoare la cine este în spatele atacului.

Totodată, un număr de 13 magazine SuperValu din Irlanda sunt afectate de un atac cibernetic suspect, conform declaraţiei proprietarului Musgrave.

În Estonia, doar un supermarket Selver a fost ţinta atacului, potrivit presei locale.

În Ţările de Jos, instalaţiile frigorifice de la cel puţin şapte companii au fost atacate noaptea trecută, a anunţat un purtător de cuvânt al Danfoss. Numele firmelor nu au fost dezvăluite.

De asemenea, Delhaize a suspendat sistemul de comenzi în Luxemburg, ca măsură de precauţie.

Presa din Finlanda a informat că unele supermarketuri K Group sunt afectate. K Group este unul din cei mai mari retaileri din Finlanda.