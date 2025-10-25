Sute de persoane s-au adunat la Valencia pentru a aduce un omagiu victimelor inundaţiilor din octombrie 2024

Câteva sute de manifestanţi s-au adunat sâmbătă după-amiază în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, pentru a aduce un omagiu victimelor inundaţiilor catastrofale din octombrie 2024.

Unii dintre ei ţineau pancarte pe care scria cuvântul "Dreptate!", potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.

Această demonstraţie are loc la aproape un an după ce inundaţiile provocate de ploile torenţiale au ucis 229 de persoane în regiunea Valencia, cea mai gravă catastrofă de acest gen din Spania din ultimele decenii.

Dezastrul a stârnit furia locuitorilor

Dezastrul a stârnit furia locuitorilor, care au criticat gestionarea de către autorităţi a eforturilor de salvare şi alertă, pe fondul unei dispute între guvernul central de stânga de la Madrid şi autorităţile regionale de dreapta, cu privire la competenţa autorităţilor respective în aceste domenii.

Populaţia locală continuă să ceară neobosit ca şeful guvernului regional, Carlos Mazon, să dea socoteală, acesta fiind acuzat că nu i-a avertizat suficient cu privire la pericolul reprezentat de ploile torenţiale.

"Alarma a sunat practic în momentul în care toată lumea se îneca", a declarat pentru AFP Rosa Alvarez, preşedinta unei asociaţii pentru victimele tragediei, cu puţin timp înainte de începerea mitingului de la Valencia. Ea şi-a pierdut tatăl în vârstă de 80 de ani în acea zi.

"Fiecare minut a contat...", a afirmat femeia de 51 de ani, deplângând "eşecul" autorităţilor.

Conform unui sondaj publicat în cotidianul El Pais la începutul lunii octombrie, 71% dintre locuitorii din Valencia chestionaţi consideră că Mazon ar trebui să demisioneze.

O ceremonie pentru a aduce un omagiu victimelor inundaţiilor, la care vor fi prezenţi premierul Pedro Sanchez şi regele Felipe al VI-lea al Spaniei, este planificată miercuri la Valencia, cu ocazia împlinirii unui an de la producerea tragediei

