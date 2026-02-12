El a adăugat că aproape 200 de clădiri din oraş au rămas fără încălzire. O persoană a fost rănită grav.

De asemenea, 10.000 de consumatori au rămas fără încălzire în oraşul Dnipro, din sud-estul ţării.

Şi în capitala Kiev, atacată în cursul nopţii cu rachete balistice, aproape 2.600 de clădiri au rămas fără căldură.

În noaptea de 12 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu 24 de rachete balistice „Iskander”-M/S-300 şi 219 drone de luptă, iar apărarea aeriană ucraineană a distrus 15 rachete balistice, o aeronavă şi 197 drone inamice, au anunţat forţele aeriene ucrainene.

Forţele aeriene avertizează că atacul inamic continuă, în spaţiul aerian aflându-se mai multe UAV-uri inamice.

După atacul masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în unele regiuni ale ţării au fost introduse întreruperi de urgenţă ale alimentării cu energie electrică. Întreruperile de urgenţă au fost introduse, în special, în regiunile Harkov, Dnipropetrovsk şi Sumî.

În alte regiuni, s-au intensificat programele de întreruperi orare ale energiei electrice.

Două persoane au murit şi alte şase au fost rănite în urma atacului masiv al Rusiei asupra oraşului Lozova, din regiunea Harkov, în noaptea de miercuri spre joi.

În total, în ultima zi, atacurile ruse s-au soldat cu moartea a trei locuitori, iar alte 20 de persoane, printre care şi copii, au fost rănite, relatează Ukrainska Pravda.

„În noaptea de 12 februarie, forţele armate ale Federaţiei Ruse au lansat un atac combinat asupra oraşului Lozova, folosind, conform datelor preliminare, rachete balistice şi drone de luptă de tip Gheran-2. În urma atacului armat, un bărbat şi o femeie au murit. Alte şase persoane au fost rănite şi se află în stare de şoc acut”, a transmis procuratura.