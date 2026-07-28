Potrivit Ukrinform, primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a scris despre acest subiect pe Telegram, potrivit News.ro.

"Doisprezece UAV-uri care zburau spre Moscova au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării. Specialiştii în servicii de urgenţă lucrează la locul căzăturii resturilor", se arată în postare.

Ulterior, a raportat încă 21 de astfel de drone.

În acelaşi timp, Rosaviatsiya a anunţat restricţionarea şi suspendarea lucrărilor aeroporturilor Vnukovo, Domodedovo şi Zhukovsky din Moscova.