Grecia avea deja în plan să cheltuiască în jur de 28 de miliarde de euro până în 2036 pentru a cumpăra avioane F-35 și elicoptere americane, precum și pentru construirea „Scutului lui Ahile”, un sistem antibalistic și antiaerian multistrat cu armamente israeliene, potrivit Agerpres.

„Acordul include noi rachete avansate și bombe pentru avioanele de luptă F-16 Viper și F-35 și elicoptere Black Hawk. De asemenea, modernizarea avioanelor F-16 vechi la versiunea Viper”, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt din Ministerul Apărării.

Oficialul a adăugat că majoritatea achizițiilor au fost incluse în planul multianual de apărare al guvernului și nu vor exercita o presiune suplimentară asupra finanțelor statului.

Un oficial de rang înalt din Ministerul de Externe a confirmat cele de mai sus, menționând că plata achizițiilor va fi eșalonată pe mai mulți ani.

SUA și Grecia au convenit un plan comun de securitate

Rubio a declarat miercuri, la Atena, că SUA și Grecia, aliați în cadrul NATO, au convenit un plan comun de securitate privind schimbul de informații antiteroriste între agențiile lor de aplicare a legii.

Grecia a convenit să achiziționeze 20 de avioane de vânătoare F-35 produse de Lockheed Martin și 35 de elicoptere UH-60M Black Hawk în 2024. Atena modernizează aproximativ 82 de avioane F-16 la versiunea Viper și intenționează să modernizeze încă 37 de aparate din seria Block 50 la același standard, cu un cost de circa un miliard de dolari.

Grecia alocă pentru apărare aproape 3,5% din PIB

Măsura face parte din eforturile Greciei de a-și moderniza forțele armate, pe măsură ce iese din criza datoriilor din perioada 2009-2018, care a impus ani de austeritate.

Grecia alocă pentru apărare aproape 3,5% din PIB, un procent mai mare decât al multor altor state membre NATO, din cauza disputei sale de lungă durată cu Turcia.