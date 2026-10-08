Însă amplul proiect de modernizare de peste 25 de milioane de euro a fost amânat

Problemele au fost legate de finanțare și de descoperirea unor infiltrații de apă în subteran. În plus, constructorii sunt obligați să execute lucrări de consolidare pentru a evita un dezastru similar celui înregistrat recent la Salina Praid.

Extinderea propriu-zisă a obiectivului turistic se va realiza odată cu deschiderea oficială a Minei Iosif, moment care va marca integrarea acestei noi uriașe galerii în circuitul vizitabil.

În interior va fi construită o structură nouă. Aceasta va avea un turn central cu 4 lifturi panoramice, dar și păsărele și alei suspendate, teren de sport, locuri de joacă și spații dedicate procedurilor balneare și kinetoterapie.

Anul trecut, când ar fi trebuit să înceapă lucrările, specialiștii au identificat mai multe infiltrații în subteran, așa că au fost evaluate riscurile, iar în proiect au fost incluse măsuri de consolidare a minei.

Maria Forna, prefectul judeţului Cluj: "Să ne asigurăm că dezastre precum cel care s-a întâmplat, din nefericire, în Praid să nu se întâmple și la Turda".

Astfel că extinderea a fost amânată.

Ionuţ Pop, manager de proiect: "S-au prevăzut lucrări de consolidarea a puțurilor de ventilație. Prin refacerea armăturilor existente, refacerea de suprafață cu umplutură de argilă, îndepărtarea apelor din infiltrații".

Valoarea proiectului este de peste 25 de milioane de euro, asigurați preponderat din bugetul local, dar și prin Programul Regional de Dezvoltare Nord-Vest.

Cristian Octavian Matei, primarul Municipiului Turda: "Am sperat la o finanațare mult mai generoasă din partea Uniunii Europene, am reușit totuși cu 40 la sută, restul a trebuit să găsim formula să putem noi suporta cofinanțarea de 60 la sută".

Ana Maria Pârjol, ghid turistic: "Mina Iosif este un spațiu foarte generos și este o mină spectuloasă, unică prin forma pe care o are."

În prezent, mina se poate vizita doar de la aceste două balcoane. Este cunoscută ca Sala Ecourilor, în specila datorită formei de clopot pe care o are, și este deja o atracție pentru turiști.

Anual, salina este vizitată de peste 600 de mi de turiști din toată lumea, inclusiv din Australia și Japonia.

Turist: "Este o experiență unică, niciodată nu am văzut ceva asemănător în lume. Îmi place mult, e un loc special!"

Proiectul trebuie finalizat până în 2029, iar odată cu el, autoritățile locale speră să crească și numărul vizitatorilor.