Participanţii îşi propun să abordeze în comun provocările cu care se confruntă ţările din regiune şi să găsească soluţii care să combine securitatea şi predictibilitatea aprovizionării, condiţii favorabile pentru investiţii şi accesul la energie la costuri competitive pentru consumatori, scrie News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă, reprezentanţii organizaţiilor din sectorul energetic din Europa Centrală şi de Est au semnat joi, la Sofia, declaraţia privind securitatea energetică şi competitivitatea în Europa Centrală şi de Est. Ceremonia de semnare a avut loc la Grand Hotel Sofia, în cadrul conferinţei internaţionale CEE Energy Alliance Initiative, organizată de Bulgarian Petroleum and Gas Association (BPGA), sub auspiciile Ministerului Energiei din Republica Bulgaria.

„Participanţii îşi propun să abordeze în comun provocările cu care se confruntă ţările din Europa Centrală şi de Est şi să contribuie cu perspectiva regiunii la dialogul cu instituţiile naţionale şi europene. Iniţiativa prevede întâlniri ale participanţilor la fiecare şase luni. În centrul declaraţiei se află necesitatea unor soluţii care să combine securitatea şi predictibilitatea aprovizionării, condiţii favorabile pentru investiţii şi accesul la energie la costuri competitive pentru consumatori”, se arată în comunicatul citat.

Sursa citată menţionează că demersul are loc într-un „context energetic european marcat de tensiuni geopolitice, perturbări ale lanţurilor de aprovizionare şi volatilitate a preţurilor”, factori care au testat rezilienţa sistemului energetic european în ultimii ani.

Declaraţia semnată joi, la Sofia, reafirmă, în acelaşi timp, angajamentul organizaţiilor semnatare faţă de obiectivele climatice ale Uniunii Europene, inclusiv atingerea neutralităţii climatice până în 2050.

Printre temele abordate în cadrul conferinţei s-au numărat provocările geopolitice şi de reglementare pentru sectorul energiei precum Regulamentul privind reducerea emisiilor de metan (MER) şi Net-Zero Industry Act (NZIA), impactul economic al ETS2, securitatea aprovizionării cu gaze şi dezvoltarea infrastructurii energetice.

Federaţia Patronală a Energiei (FPE) a fost reprezentată de o delegaţie condusă de Franck Neel, Preşedintele FPE, care a semnat declaraţia alături de ceilalţi cinci reprezentanţi ai asociaţiilor partenere. Participarea FPE a inclus intervenţii în cadrul sesiunilor dedicate provocărilor geopolitice şi de reglementare pentru sectorul combustibililor, precum şi securităţii aprovizionării cu gaze şi dezvoltării infrastructurii energetice. Prin această participare, FPE a contribuit la exprimarea perspectivei industriei energetice din România în cadrul dialogului regional.

„Este important să ne unim forţele şi să avem o voce comună, reprezentând şase asociaţii din şase ţări, pentru a ne consolida mesajul în dialogul cu factorii de decizie şi cu ceilalţi actori relevanţi la nivel european. Avem priorităţi comune: securitatea aprovizionării, accesul la energie la costuri competitive, sustenabilitatea şi condiţii favorabile pentru investiţii. Membrii organizaţiilor noastre reprezintă mii de angajaţi care contribuie, zi de zi, la furnizarea energiei pentru consumatorii europeni. Perspectiva industriei trebuie să fie ascultată pentru a proteja securitatea aprovizionării şi locurile de muncă din Europa. O voce comună poate sta la baza unui dialog regional permanent”, a declarat Franck Neel, Preşedintele Federaţiei Patronale a Energiei

Declaraţia privind securitatea energetică şi competitivitatea în Europa Centrală şi de Est este semnată de şase organizaţii din Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia, România şi Slovacia: Bulgarian Petroleum and Gas Association (BPGA), Czech Association of Petroleum Industry and Trade (CAPPO), Hellenic Petroleum Marketing Companies Association, Polish Petroleum Industry and Trade Organisation (POPiHN), Federaţia Patronală a Energiei (FPE) şi Slovak Association of Fuel Industry and Trade (SAPPO).

Federaţia Patronală a Energiei (FPE), fondată în anul 1991, este un promotor al acţiunilor necesare pentru ca România să se bucure de energie abundentă, accesibilă ca preţ, obţinută respectând principiile de protecţie a mediului. Federaţia Patronală a Energiei reprezintă 95% din industria de petrol şi gaze a României şi capătă o relevanţă tot mai mare în domeniul energiei regenerabile şi al tehnologiilor necesare reducerii emisiilor, în ritm cu dezvoltarea lor în ţara noastră.

Federaţia îşi asumă misiunea de a face cunoscute, la nivelul instituţiilor europene şi naţionale, interesele mediului privat şi modul în care acestea pot fi armonizate cu obiectivele naţionale şi ale Uniunii Europene, stimulând dialogul. Un alt obiectiv urmărit este informarea şi educarea publicului larg, pregătindu-l pentru noile realităţi din domeniul energiei, se mai arată în comunicatul citat.