În cadrul unei ședințe cu ușile închise de la summitul liderilor UE de la Bruxelles, Meloni le-a spus omologilor săi că înțelege de ce Orban și-a încălcat promisiunea și a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce îl aprobase în decembrie, potrivit a cinci diplomați familiarizați cu discuțiile confidențiale, notează Politico, citată de Ukrainska Pravda.

Raportul menționează că Meloni și Orban sunt amândoi politicieni de dreapta, dar liderul italian urmează, în general, linia politică principală a UE, în timp ce guvernul de la Budapesta este perceput ca blocând punerea în aplicare a acesteia.

Cinci diplomați reprezentând patru țări europene diferite au declarat că, în timpul întâlnirii, Meloni a subliniat că ea susține în continuare, la nivel personal, acordarea imediată a împrumutului către Ucraina, dar a spus că înțelege poziția lui Orban în perspectiva alegerilor de luna viitoare.

Unul dintre diplomați a citat-o pe Meloni spunând că poziția lui Orban este „normală” deoarece „lucrurile se schimbă” și „dacă aș fi în aceeași situație, aș înțelege-o”.

Potrivit diplomaților, Meloni a menționat, de asemenea, că premierul maghiar a adoptat anterior o poziție constructivă și că se poate aștepta ca acesta să-și ridice veto-ul dacă conducta de petrol Drujba își reia operațiunile.

În același timp, guvernul italian a negat aceste informații.

„Afirmația atribuită prim-ministrului este total nefondată”, a declarat un reprezentant al biroului lui Meloni de la Roma.

Între timp, surse afirmă că majoritatea celorlalți lideri ai UE au reacționat cu indignare joi dimineață, când a devenit clar că Orbán nu avea nicio intenție să dea înapoi.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat această mișcare ca fiind „inacceptabilă” și o încălcare fără precedent a unei „linii roșii” în comportamentul lui Orban.

Liderii UE au discutat pe 19 martie acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, dar premierul ungar Viktor Orban și-a menținut veto-ul, cerând reluarea transportului de petrol rusesc prin conductele Drujba. Concluziile Consiliului European privind Ucraina au fost semnate de 25 de lideri, cu excepția Ungariei și Slovaciei, iar președintele Zelenski a fost criticat pentru comentarii neadecvate la adresa lui Orban.