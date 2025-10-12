Supremaţia OpenAI redefineşte Silicon Valley: „Este o nouă goană după aur în inteligenţa artificială”

Stiri externe
12-10-2025 | 07:13
OpenAI
Shutterstock

Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI.

autor
Vlad Dobrea

În timp ce startupurile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de a fi cumpărate sau depăşite de giganţi consacraţi, compania care se află acum în centrul boomului inteligenţei artificiale joacă într-o ligă complet diferită, relatează CNBC.

OpenAI, fondată ca laborator de cercetare şi devenită între timp un colos de 500 de miliarde de dolari, nu este listată la bursă şi îşi păstrează finanţele sub un văl de discreţie. Totuşi, capacitatea şi disponibilitatea sa de a cheltui sume uriaşe din fonduri private sunt fără egal.

În mai puţin de trei ani, compania condusă de Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global care investeşte pe toată verticala, de la infrastructura centrelor de date şi până la aplicaţii pentru consumatori, instrumente de programare şi chiar dispozitive fizice. ChatGPT, produsul său emblematic, are acum peste 800 de milioane de utilizatori săptămânali.

Recent, OpenAI a semnat acorduri majore cu Nvidia, Broadcom, Oracle şi AMD, consolidându-şi poziţia în infrastructura globală AI. Lansarea aplicaţiei video Sora a depăşit un milion de descărcări în cinci zile, iar la conferinţa DevDay din San Francisco Altman a anunţat lansarea versiunii generale a agentului de programare Codex şi integrarea Sora 2 în API-ul companiei.

Pe scenă, Altman a apărut alături de celebrul designer Jony Ive, fostul arhitect al iPhone-ului, care s-a alăturat OpenAI în cadrul unei investiţii de 6,4 miliarde de dolari pentru a dezvolta hardware bazat pe inteligenţă artificială.

OpenAI s-a poziţionat astfel ca firma definitorie a erei AI generative, la fel cum Amazon a definit comerţul electronic, Google căutarea online, Facebook reţelele sociale şi Apple revoluţia mobilă.

Totuşi, pentru startupurile din domeniu, provocarea este uriaşă.

”Dacă eşti antreprenor, trebuie să te întrebi: unde mai e spaţiul liber?”, spune Nina Achadjian, partener la Index Ventures. Ea recunoaşte că piaţa devine imprevizibilă: ”E mai opacă şi mai greu de anticipat decât oricând.”

Ethan Kurzweil, managing partner la Chemistry Ventures, afirmă că ritmul actual este fără precedent: ”Este cea mai rapidă perioadă de creare şi distrugere a startupurilor din ultimii 17 ani. OpenAI lansează servicii care intră direct în competiţie cu alte produse bazate pe ChatGPT.”

În acest context, unele startupuri caută nişe protejate de reglementări, precum sănătatea sau serviciile juridice, unde clienţii preferă soluţii specializate, nu platforme AI generaliste.

Investiţiile uriaşe confirmă febra actuală. Potrivit datelor NVCA şi PitchBook, doar în prima jumătate a anului investiţiile în startupuri AI au depăşit 83,9 miliarde de dolari, iar pe tot anul ar putea depăşi recordul din 2021.

Achadjian avertizează însă că lipsa transparenţei amplifică euforia:

”Pentru că OpenAI şi Anthropic nu sunt companii publice, nu există o reacţie imediată a pieţei. Asta stimulează şi mai mult cheltuielile şi expansiunea verticală.”

Jeff Wang, cofondatorul Exa Labs, un startup care dezvoltă un motor de căutare ”pentru AI” şi a atras o investiţie de 85 milioane de dolari de la Nvidia, spune că OpenAI nu este un inamic, ci un catalizator: ”Ei construiesc instrumente care ne ajută să facem produse mai bune. Piaţa este uriaşă, iar OpenAI este doar o companie dintr-un ecosistem în plină explozie.”

Sursa: News.ro

Etichete: inteligenta artificiala, Silicon Valley, openai,

Dată publicare: 12-10-2025 07:13

