Daily Telegraph a relatat acest lucru, menționând că autoritățile ruse au ignorat în mod deschis amenințarea premierului britanic Keir Starmer de a reține petroliere din „flota din umbră” în apele britanice.

Potrivit publicației The Telegraph, petrolierele Universal și Enigma au fost escortate de fregata Amiral Grigorovich a Flotei Ruse a Mării Negre în timpul traversării Canalului Mânecii.

Acestea au fost urmate de nava auxiliară britanică HMS Tideforce.

Navele „flotei din umbră”, însoțite de fregata rusă, au trecut spre vest prin Canalul Mânecii.

Tot miercuri, 8 aprilie, alte două petroliere din „flota din umbră” au tranzitat strâmtoarea în direcția opusă, relatează The Telegraph.

Publicația notează că, de la sfârșitul lunii martie, când Starmer a anunțat că Regatul Unit va reține petrolierele „flotei din umbră” în apele sale, nicio astfel de navă nu a fost oprită.

Franța, însă, a reținut mai multe astfel de nave care tranzitau apele sale.

Pe 25 martie, prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că a dat marinei permisiunea de a opri și inspecta petrolierele rusești în apele britanice.

În urma reținerii navei, ar putea fi formulate acuzații penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajului acesteia pentru încălcarea legilor britanice privind sancțiunile, potrivit unui comunicat emis de guvernul britanic.