Așa reiese din informațiile transmise de un adjunct al secretarului apărării unor congresmeni, citează Wall Street Journal, preluat de Agerpres.

Stephen Freiberg, adjunct al secretarului apărării, a informat mai mulți congresmeni în cadrul unor convorbiri telefonice desfășurate săptămâna aceasta cu privire la necesitatea unui pachet suplimentar de finanțare. Ziarul precizează că o cerere oficială de suplimentare a fondurilor pentru Pentagon și pentru alte priorități, fără legătură cu apărarea, ar putea fi trimisă Congresului în zilele următoare.

Cel mai probabil, sumele reprezintă cheltuieli deja efectuate de armata americană, având în vedere acum câteva zile de președintele Donald Trump și omologul său iranian.

Costurile războiului, o întrebare fără răspuns pentru Congres

În aprilie, un oficial al Departamentului Apărării a declarat pentru Reuters că războiul din Iran a costat până la acel moment circa 25 de miliarde de dolari – prima estimare oficială a costurilor conflictului declanșat de președintele Donald Trump fără informarea prealabilă sau autorizarea ulterioară a Congresului.

Costul total al războiului, început de SUA și Israel pe 28 februarie, a rămas însă o întrebare fără răspuns pentru Congres. O cerere inițială de fonduri suplimentare de 200 de miliarde de dolari a fost întâmpinată ostil de parlamentarii de la Washington.

Bugetul apărării de 1.500 de miliarde de dolari

Directorul pentru buget al Casei Albe, Russel Vought, a declarat în aprilie, în fața comisiei pentru buget a Camerei Reprezentanților, că nu poate estima cât costă conflictul, dar a susținut solicitarea lui Trump pentru un buget al apărării de 1.500 de miliarde de dolari.

Context electoral

Reuters apreciază că bugetul propus reflectă prioritățile Partidului Republican înaintea alegerilor legislative parțiale din noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidențial. Majoritari în prezent, republicanii încearcă să păstreze controlul Congresului, dar se confruntă cu îngrijorarea tot mai puternică a electoratului privind costul vieții, tarifele ridicate la energie și povara financiară a războiului cu Iranul.

Casa Albă și Pentagonul nu au comentat până în prezent, iar Reuters nu a putut verifica în mod independent informația, precizează agenția de presă. Cererea de fonduri suplimentare ar putea stârni noi dezbateri în Congres, mai ales în contextul în care republicanii se pregătesc pentru alegerile din noiembrie.